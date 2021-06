Am Sonntag wird ein Hauch der guten alten Hamburger Football-Zeit durch das Hoheluft-Stadion wehen. Wo sonst die Oberliga-Fußballer des SC Victoria um Punkte spielen, empfangen die Sea Devils die Frankfurt Galaxy zum ersten Heimspiel in der ELF. "Es ist eine tolle Sache, für den Football in Deutschland ein neues Kapitel aufzuschlagen", sagt Devils-Manager Max Paatz dem NDR.

Hamburg gegen Frankfurt, das erinnert an die goldenen Footballzeiten in den 1990er-Jahren. Damals jubelten im Schnitt 20.000 Fans im Volkparkstadion den Blue Devils zu, die 1996 den German Bowl gewannen. An der Hoheluft werden es am Sonntag (15 Uhr) immerhin 1.600 Zuschauer sein - in Corona-Zeiten auch schon ein Highlight.

Vor 25 Jahren lief Patrick Esume für die Blue Devils auf, als Safety und Cornerback. Jetzt steht der gebürtige Hamburger als ELF-Chef auf der anderen Seite. Die European League of Football ist seine Idee, sein Baby. "Vor vier Jahren saß ich in meiner Küche und habe gesagt: 'So wie der deutsche und europäische Football funktioniert, ist einfach nicht das, was ich will", erinnert sich der 47-Jährige. "Irgendwannn muss man es dann auch selber und besser machen, anstatt sich immer zu beklagen."

Die NFL Europe lässt grüßen

In der privat organisierten Liga nehmen ab Sonnabend acht Mannschaften den Spielbetrieb für die viermonatige Saison auf. Fünf der acht Teams wecken Erinnerungen an die NFL Europe, die 2007 nach der Championship für die Sea Devils aus finanziellen Gründen eingestellt wurde: Neben Hamburg und Frankfurt wären da die Berlin Thunder, Cologne Centurions und Barcelona Dragons. Hinzu kommen die Leipzig Kings, die Stuttgart Scorpions und die Panthers Wroclaw aus Breslau in Polen.

Gespielt wird nach NFL-Regeln, aber die Zahl der erlaubten US-Profis pro Team ist auf vier beschränkt. "Die EFL soll eine Liga für die Spieler sein. Eine Plattform, wo sie sich in den Vordergrund stellen können", so Esume, für den das alles aber nur der Anfang sein soll.

"Ich träume davon, dass wir in fünf oder sechs Jahren 24 Teams haben - vom Bosporus bis London. Mir ist aber auch klar, dass es bis dahin noch ein langer, langer Weg ist."

— EFL-Chef Patrick Esume

Die Sea Devils haben aus der vorgegebenen Not eine norddeutsche Tugend gemacht. "Wir haben in unserem 65er-Kader bis auf vier Amerikaner und drei europäische Spieler überwiegend Norddeutsche", erklärt Paatz. "Wenn ich die Kieler und Lübecker jetzt einfach mal einbürgere, haben wir drei Viertel Hamburger Material."