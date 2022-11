Seahawks vs. Buccaneers Das erste NFL-Spiel in Deutschland live bei der Sportschau Stand: 09.11.2022 13:10 Uhr

Der GOAT gibt sich die Ehre in München: Tom Brady's Tampa Bay Buccaneers treffen in München auf die Seattle Seahawks. Das Spiel hören Sie live und in ganzer Länge bei der Sportschau. Hier sagen wir Ihnen, wie Sie die Reportage finden.

Wenn am Sonntag um 15.30 Uhr Kickoff in München ist, sind unsere Reporter live auf der Tribüne und liefern alle Spielzüge, Big Plays, Touchdowns, fundierte Analysen und die NFL-Atmosphäre hautnah. Näher dran sind Sie nur im Stadion selbst.

Das Audio-Live-Angebot der Sportschau startet zehn Minuten vor Anpfiff mit den Vorberichten. Und so geht's zum Audiostream:

audiostream NFL live hören Seattle Seahawks gegen Tampa Bay Buccaneers Tom Bradys Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks live und in kompletter Länge. Reporter: Taufig Khalil, Expertin: Nadine Nurasyid

Das Angebot auf Sportschau.de und in der App

Auf sportschau.de und in der App ist das Spiel im Live-Center der Sportschau zu finden (Menü: Live & Ergebnisse). Am Spieltag erscheint neben der Partie ein Audio-Symbol, über das sich der Audiostream abspielen lässt.

Wenn das Spiel läuft, können Sie den Stream ebenfalls über den Ticker des Spiels abrufen. Hier erscheint im Live-Center ein Button mit dem Audiosymbol und "LIVE AUDIO", der zur Livereportage führt.

Amazon Alexa, Google und Co.

Seahawks gegen Buccaneers können Sie auch bei Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google in voller Länge inklusive Vorberichten und Halbzeitanalysen hören. Amazon Alexa müssen Sie einfach nach dem Spiel fragen und schon sind Sie mitten im Geschehen.

"Alexa, öffne die Sportschau und spiele die NFL"

oder

"Alexa, öffne die Sportschau und spiel‘ spiele Seattle Seahawks gegen Tampa Bay Buccaneers"

"Alexa, öffne die Sportschau und spiel‘ spiele Seahawks gegen die Buccs"

Bei Google können Sie ebenfalls nach dem Spiel fragen. Starten Sie dafür die Google Action:

"Hey Google, mit [der] Sportschau sprechen"

Anschließend wählen Sie das Spiel aus

"Seattle Seahawks gegen Tampa Bay Buccaneers"

ARD Audiothek

Das Spiel können Sie auch über die ARD Audiothek hören. Starten Sie dazu die Audiothek-App oder gehen Sie auf die Website der Audiothek.

Das erste NFL-Spiel in Deutschland - mit der Sportschau hautnah erleben

Mit der Sportschau sind Sie immer ganz nah am Geschehen. Seien Sie dabei, wenn in München am Sonntag (13.11.) NFL-Geschichte geschrieben wird.