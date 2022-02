NFL - alles Wichtige zum Super Bowl

Lange Nacht für Fans in Deutschland

Anpfiff in Los Angeles ist am Sonntag um 15.30 Uhr Ortszeit. Für deutsche Fans geht es dementsprechend um 0.30 Uhr in der Nacht von Sonntag zum Montag los.

Das teuerste Stadion der Welt

Gespielt wird im SoFi-Stadium in Inglewood, der Heimspielstätte der Rams. Der Bau der hochmodernen Arena hat Schätzungen zufolge fünf Milliarden Euro verschlungen. Es ist damit das mit Abstand teuerste Stadion der Welt.

Das SoFi Stadium ist die Spielstätte der Los Angeles Rams.

Neben der futuristischen Dachkonstruktion, die sich über das gesamte Gelände erstreckt und das Stadion zu einer Mischung aus Halle und Arena macht, beeindruckt vor allem die 6.500 Quadratmeter riesige Videowand, die in Länge und Breite größer als das Spielfeld ist, unter dem Dach hängt und von beiden Seiten bespielt wird. Das Stadion fasst rund 70.000 Zuschauer.

Wer trainiert wo?

Die Cincinnati Bengals sind seit Dienstag in Los Angeles. Das Team trainiert auf dem Gelände der University of California (UCLA). Am Abend zuvor hatten sich die Bengals vor der Abreise aus Ohio von mehreren zehntausend Fans feiern lassen und verabschiedet. Die Rams sind in ihrer gewohnten Umgebung.

Rams setzen auf Stafford und Donald

Quarterback der Rams ist Matthew Stafford, der vor dieser Saison zwölf Jahre lang bei den Detroit Lions gespielt und dort nie ein Playoff-Spiel gewonnen hat. Der wohl größte Star der Mannschaft ist Defense-Akteur Aaron Donald, der bereits mehrfach zum besten Defensivspieler der Liga gewählt wurde.