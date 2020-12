Handball: Europas Elite in Köln

Am zweiten Weihnachtsfeiertag und am 27. Dezember spielt die Handball-Bundesliga der Männer, die dann die große Bühne räumt: In der Champions League sollen neben dem THW Kiel der FC Barcelona, Paris Saint-Germain und KC Veszprém am 28./29. Dezember in Köln nachträglich Europas beste Klubmannschaft 2020 ermitteln. Anschließend geht es Richtung Weltmeisterschaft, die im Januar in Ägypten ausgetragen werden soll.

Bei den Frauen bleibt die Bundesliga laufend am Ball: Am 27. Dezember, am 30. Dezember und am 2./3. Januar stehen komplette Spieltage an.

Wintersport: Vierschanzentournee und Ski Alpin

Die Zeit auf dem Sofa zwischen Weihnachten und bis kurz nach Neujahr ist für viele Menschen untrennbar mit einem Sportereignis verbunden: der Vierschanzentournee im Skispringen. In Oberstdorf (28./29. Dezember), Garmisch-Partenkirchen (31. Dezember/1. Januar), Innsbruck (2./3. Januar) und Bischofshofen (5./6. Januar) macht die Tournee wie immer Station.

Mehr Wintersport in dieser Zeit gibt es mit dem Ski-Alpin-Weltcup am 28./29. Dezember im österreichischen Semmering (Frauen) und im italienischen Bormio (Männer). Außerdem läuft die Tour de Ski am Neujahrstag im Schweizer Val Müstair.

Und dann steht in Ruhpolding am 28. Dezember noch die World Team Challenge im Biathlon auf dem Programm. Das Biathlon-Einladungsrennen kurz nach Weihnachten findet in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie nicht auf Schalke statt.

Basketball: NBA fast ohne Ruhetage

Der NBA sind große Teile des Weihnachtsfests offenbar nicht so heilig: Heiligabend herrscht noch Ruhe, dann wird aber sogar am 1. Weihnachtsfeiertag gespielt - und das mit einigen deutschen Profis, wenn die Los Angeles Lakers und die Dallas Mavericks aufeinandertreffen. Am 2. Weihnachtsfeiertag stehen zahlreiche Spiele auf dem Programm, und anschließend wird in den USA jeden Tag irgendwo gespielt, auch an Silvester und am Neujahrstag.

Die BBL spielt am 26./27. Dezember sowie am 29./30 Dezember zwei komplette Spieltage. Die Bundesliga der Frauen hat am 27. und 30. Dezember zwei Spieltage angesetzt.

Eishockey: DEL am 2. Weihnachtsfeiertag aktiv

Die DEL schickt am 2. Weihnachtsfeiertag die Adler Mannheim gegen die Straubing Tigers aufs Eis, der Rest des 3. Spieltags findet an den beiden folgenden Tagen statt. Der folgende Spieltag erstreckt sich vom 29. Dezember bis zum 2. Januar - Silvester und Neujahr finden aber keine Spiele statt.

In den USA startet die NHL erst am 13. Januar mit dreimonatiger Verspätung in die neue Saison - Grund für die Verschiebung ist - natürlich - die Coronavirus-Pandemie.

nch/red | Stand: 24.12.2020, 06:00