Streams, Wettbewerbe, Zeiten So läuft der Wintersport ab Freitag in der Sportschau Stand: 20.02.2025 15:53 Uhr

Bei der Biathlon-WM geht es noch bis Sonntag um Medaillen. Die Alpinen kehren nach der WM in den Weltcup-Zirkus zurück und die Rodler sind in China zu Gast. Hier gibt es die Übersicht, was wann in der Sportschau läuft.