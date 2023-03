Snowboardcross Nörl mit Sieg zum erneut Gesamtweltcup-Erfolg Stand: 26.03.2023 18:34 Uhr

Martin Nörl hat seine starke Saison gekrönt. Beim letzten Weltcup des Winters am Sonntag (26.03.2023) im kanadischen Mont Sainte-Anne war er der Schnellste und wiederholte damit den Vorjahrestriumph in der Gesamtwertung.

MIt 24 Punkten Vorsprung war Martin Nörl ins letzte Rennen gegangen. Dort musste der 29-Jährige aber bis zum Schluss um die große Kristallkugel zittern, da sein schärfster Konkurrent ebenfalls bis ins Finale vorstieß, dort aber gegen Nörl den Kürzeren zog. " Es ist großartig und einfach nur verrückt ", sagte Nörl unmittelbar nach der Zielfoto-Entscheidung. Im Finale fiel die Entscheidung erst auf den letzten Zentimetern. Das störte Nörl nicht: " Das Wichtigste ist, dass ich jetzt die Kristallkugel habe. "

Nörl besteht gegen die direkten Kontrahenten

Während Nörl in seinem Sechzehntel- und Achtelfinale die Rennen auf dem 1,2 Kilometer langen und mit 35 Elementen bestückten Kurs "Bataille Royale" von vorne bestimmte, musste er im Viertelfinale deutlich mehr kämpfen, konnte sich aber gegen den Schweizer Kalle Loblet behaupten und sicherte sich so seinen Platz in der Vorschlussrunde. Dort kam es zum Duell mit seinen ärgsten Verfolgern im Gesamtweltcup dem Spanier Lucas Eguibar und Omar Visintin aus Italien. Nörl fuhr den Heat vom Start weg von der Spitze und kam als Erster ins Ziel. Da aber auch Eguibar weiterkam, wurde die Entscheidung auf das Finale vertagt.

Dort galt es für Nörl maximal einen Platz hinter dem Spanier ins Ziel zu kommen. Lange Zeit lag Nörl auf dem dritten Rang, direkt hinter Eguibar. Auf der Schlussgeraden gab es dann noch ein paar Verschiebungen. Nörl sicherte sich in einer Zentimeter-Entscheidung seinen dritten Saisonsieg und war anschließend einfach nur glücklich.

Der zweite deutsche Starter Leon Backhaus war im gleichen Viertelfinale wie Nörl unterwegs, schied dort aber als Vierter und Letzter aus.

Fischer scheidet im Viertelfinal aus

Jana Fischer konnte ihren siebten Platz vom Vortag nicht noch einmal bestätigen und verpasste diesmal den Einzug ins Halbfinale. Im Viertelfinale fiel sie im Mittelteil der Strecke etwas zurück und konnte diesen Rückstand nicht mehr wegmachen.

Der Sieg ging an die Australierin Josie Baff, vor Pia Zerkhold aus Österreich. Chloe Trespeuch (Frankreich) komplettierte das Podest. Über den Gesamtsieg in der Weltcup-Wertung durfte sich die Britin Charlotte Bankes freuen, die sich wie im Vorjahr die große Kristallkugel sicherte.