Snowboard-Weltcup in Davos Snowboarderin Hofmeister gewinnt auch drittes Saisonrennen Stand: 23.12.2023 15:12 Uhr

Snowboard-Hattrick kurz vor Weihnachten: Ramona Hofmeister hat auch das dritte Weltcuprennen in Serie gewonnen. Nach zwei Parallel-Riesenslaloms war sie diesmal im Parallel-Slalom nicht zu schlagen.

Raceboarderin Ramona Hofmeister hat im dritten Saisonrennen ihren dritten Sieg gefeiert. Nach zwei Siegen im Snowboard-Parallel-Riesenslalom setzte sich die Olympia-Dritte von 2018 am Samstag (23.12.2023) im Schweizerischen Davos auch im Parallel-Slalom durch.

"Bräuchte gar keine Weihnachtspause"

"Wow, ein Hattrick! Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll" , meinte Hofmeister nach dem 18. Weltcupsieg in ihrem 79. Weltcuprennen, "eigentlich bräuchte ich jetzt gar keine Weihnachtspause."

Hofmeister wieder vor Dalmasso

Im Finale verwies Hofmeister wie zuletzt schon in Cortina d’Ampezzo die Italienerin Lucia Dalmasso auf Rang zwei. Die 27-jährige Hofmeister war dabei 0,29 Sekunden schneller als ihre ein Jahr jüngere Finalgegnerin.

Auf dem Weg zum Tagessieg hatte sich Hofmeister zuvor im Achtelfinale gegen die Österreicherin Claudia Riegler, im Viertelfinale gegen die Schweizerin Ladina Jenny und im Halbfinale gegen Sabine Schöffmann aus Österreich durchgesetzt. Im kleinen Finale sicherte sich Schöffmann Rang drei gegen die Schweizer Weltmeisterin Julie Zogg.

Hochreiter scheidet im Achtelfinale aus

Mit Melanie Hochreiter hatte sich auch eine zweite Deutsche für die Achtelfinals qualifiziert. Die 27-Jährige schied aber gegen Hofmeisters Final-Kontrahentin Lucia Dalmasso aus und wurde Zwölfte. Cheyenne Loch schied in der Qualifikation aus und wurde 25.

Durch ihre drei Saisonsiege führt Hofmeister den Gesamt-Weltcup deutlich an. Die große Kristallkugel für den Gesamtsieg sicherte sich Hofmeister bereits in den Jahren 2019/2020, 2020/2021 und 2021/2022.

Männer: Bagozza siegt - Baumeister scheidet aus

Bei den Männern gewann der Italiener Daniele Bagozza den Wettkampf in Davos. Der 28-Jährige setzte sich gegen den Österreicher Arvid Auner durch und feierte seinen ersten Weltcupsieg seit fast vier Jahren. Platz drei ging an den Italiener Edwin Coratti. Der einzige Deutsche in den Finalläufe, Stefan Baumeister, schied im Achtelfinale gegen den Tages-Vierten Cody Winters aus den USA aus. Baumeister wurde am Ende 16.