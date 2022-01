Bankes gewinnt bei den Snowboardcrosserinnen

Bei den Frauen setzte sich Charlotte Bankes (GBR) vor der Französin Chloe Trespuch durch. Lindsey Jacobellis wurde Dritte. Einzige deutsche Starterin war Hanna Ihedioha. Sie verpasste erneut den Einzug in die Top 16.

Auch Höflich mit Podestplatz

Auch André Höflich ist in Olympiaform. Dem 24-jährigen gelang in einem Halfpipe-Wettbewerb zum zweiten Mal im Weltcup der Sprung auf das Podest. In Mammoth Mountain/USA belegte der Allgäuer wie zuvor im März 2021 in Aspen/USA den dritten Rang. Den Sieg holte sich der zweimalige Olympia-Zweite Ayumu Hirano aus Japan.