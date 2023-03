Snowboard-Weltcup Nächste deutsche Enttäuschung - nur Fischer vorne dabei Stand: 12.03.2023 13:19 Uhr

Am zweiten Weltcup-Tag in Sierra Nevada überzeugt bei den deutschen Snowboardcrossern lediglich Jana Fischer. Martin Nörl verliert seine Führung im Gesamtweltcup.

Deutschlands Snowboardcrosser erlebten beim zweiten Weltcup-Auftritt in Sierra Nevada die nächste Enttäuschung. Nachdem am Samstag kein Snowboard-Germany-Athlet das Viertelfinale erreichte, verbesserte am Sonntag (12.03.2023) zumindest Jana Fischer am Sonntag diese Bilanz.

Sie stieß als einzige Fahrerin ins Halbfinale vor, dort war dann allerdings auch für sie Endstation. Am Ende wurde sie Sechste beim zweiten Sierra-Nevada-Sieg von Charlotte Bankes (Großbritannien), Fischer stellte damit ihr bislang stärkstes Weltcup-Ergebnis ein. Rang zwei belegte Chloe Trespeuch (Frankreich) vor ihrer Landsfrau Manon Petit Lenoir. Bei den Männern gewann der Schweizer Kallo Koblet vor dem Spanier Lucas Eguibar und dem Franzosen Loan Bozzolo.

Martin Nörl verliert Gesamtweltcupführung

Es ist eine rasante Disziplin: Vier Männer oder vier Frauen stürzen sich im Kampf gegeneinander ihrem Snowboard nach unten, doch in Spanien waren für die deutschen Athletinnen und Athleten die Tage dabei jeweils zu früh zu Ende.

Allen voran der WM-Zweite und amtierende Gesamtweltcupsieger Martin Nörl enttäuschte mit dem Aus im Sechzehntelfinale erneut. Der Niederbayer verlor daher erst einmal seine wacker erkämpfte Gesamtweltcup-Führung. Es stehen allerdings noch weitere Weltcups an. Die beiden besten Männer Paul Berg und Leon Ulbricht scheiterten im Viertelfinale, Leon Beckhaus im Achtelfinale.

Trainer-Appell berücksichtigt - und trotzdem unglücklich