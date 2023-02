Snowboard-WM Deutsche Snowboarder enttäuschen im Team-Wettbwerb Stand: 22.02.2023 11:05 Uhr

Die deutschen Snowboarder verlassen die WM in Bakuriani ohne Medaille. Im Team-Wettbewerb war für Loch/Huber und Hofmeister/Baumeister früh Schluss.

Die sonst so erfolgsverwöhnten deutschen Snowboarder erlebten bei der WM in Georgien ein Desaster. Auch im Mixed-Team-Wettbewerb, das in Bakuriani Premiere feierte, gab es keine Medaille. Nach den Olympischen Spielen 2022 in Peking ist die WM die nächste Großveranstaltung, die ohne Podestplatz beendet wird.

Konkurrenz zu stark, Hofmeister wütend

Cheyenne Loch und Elias Huber scheiterten bereits im Achtelfinale gegen das Team aus Italien. Stefan Baumeister und Ramona Hofmeister mussten im Viertelfinale ihre Medaillenträume begraben - sie shieden gegen das schweizer Team aus. Baumeister hatte, wie die gesamte WM über, Probleme mit den schwierigen Verhältnissen. Erneut herrschten starke WInde. Nach einem Ausritt kam er im Lauf gegen Dario Caviezel nicht ins Ziel.

Hofmeister musste mit einem Rückstand von 1,5 Sekunden ihr Rennen aufnehmen. Sie fuhr aggressiv, aber wie im Parallel-Slalom erneut nicht fehlerfrei. Die dreifache Gesamtweltcup-Siegerin musste sich der Weltmeisterin Julie Zogg geschlagen geben. Die Schweizer gewannen anschließend die Bronzemedaille.

Es herrsche " Wut vor. Es war auch heute kein faires Rennen. Es waren keine WM-Bedingungen. Es war so ein Sturm, man hat kaum was gesehen ", schimpfte Hofmeister.

Team Deutschland kann Erwartungen nicht erfüllen

" Die Enttäuschung ist sehr, sehr groß, weil wir mit ganz anderen Erwartungen hierher gefahren sind", sagte Sportdirektor Andi Scheid.

Schon in den Einzel-Wettbewerben hatten die deutschen Snowboarder bei teils chaotischen Bedingungen die hohen Erwartungen nicht erfüllen können. Im Parallel-Slalom musste sich Hofmeister mit dem undankbaren vierten Rang begnügen. Die Männer waren schon in der Qualifikation hängengeblieben. Im Parallel-Riesenslalom hatte es gar ein Debakel für Hofmeister und Co. gegeben: Keiner der acht Deutschen war über die erste K.o.-Runde hinausgekommen.

Italien II Premieren-Weltmeister

Den Titel beim ersten Team-Mixed-Wettbewerb der WM-Geschichte sicherte sich überraschend ein Team aus Italien. Nadya Ochner und Aaron March besiegten Weltmeister Andreas Promegger und Bronzemedaillengewinnerin Sabine Schöffmann. Für die beiden Italiener ist es die erste WM-Medaille ihrer Karriere.