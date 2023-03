Snowboard-Weltcup in Rogla Hofmeister reicht achter Platz für kleine Kristallkugel Stand: 15.03.2023 14:21 Uhr

Die deutschen Snowboarder können derzeit nicht mit den Weltbesten mithalten. Beim Weltcup-Parallel-Riesenslalom im slowenischen Rogla war sowohl für die Frauen als auch für die Männer früh im Wettbewerb Endstation. Ramona Hofmeister sicherte sich dennoch die kleine Kristallkugel.

Ramona Hofmeister (Bischofswiesen) und Cheyenne Loch (Schliersee) erreichten bei den Frauen immerhin das Viertelfinale. In der Runde der letzten Acht war dann aber für beide Endstation. Hofmeister scheiterte an der späteren Zweiten, Ester Ledecka aus Tschechien, Loch fehlten gegen Lucia Dalmasso 0,06 Sekunden zum Weiterkommen.

Für Hofmeister reichte das, um sich zum vierten Mal nacheinander den Gesamtsieg in der olympischen Disziplin Parallel-Riesenslalom zu sichern. Entsprechend überwältigt reagierte die 26-Jährige aus Bischofswiesen: "Ich check's noch gar nicht, dass ich das geschafft habe. Das ist total verrückt" , sagte Hofmeister. Als sie im Lift zum Start ihres Laufs im Viertelfinale gewesen sei, "habe ich es mitbekommen. Wahnsinn."

Beim Saisonabschluss auf ihrem Hausberg am Götschen bei Berchtesgaden am kommenden Wochenende könnte sie die Schweizerin Julie Zogg, für die diesmal im Achtelfinale Schluss war, sogar in der Gesamtweltcupwertung noch überholen.

Noch früher, nämlich im Achtelfinale, mussten Carolin Langenhorst (ebenfalls gegen Ledecka) und Melanie Hochreiter die Segel streichen.

Als Tagessiegerin durfte sich Sabine Schöffmann aus Österreich feiern lassen, die im Finale auf dem vermeintlich etwas langsameren roten Kurs 0,05 Sekunden vor Ester Ledecka (Tschechien) ins Ziel kam. Im kleinen Finale setzte sich Miki Tsubaki aus Japan gegen die Italienerin Lucia Dalmasso durch.

Deutsche Männer kommen nicht übers Achtelfinale hinaus

Bei den Männern hieß der Sieger Roland Fischnaller. Der erfahrene Italiener gewann sein Finale auf dem schwarzen Kurs gegen seinen Landsmann Mirko Felicetti und sicherte sich damit auch die kleine Kristallkugel im Parallel-Riesenslalom.

Für die deutschen Männer lief dagegen gar nichts zusammen. Sowohl Stefan Baumeister als auch Elias Huber scheiterten bereits im Achtelfinale. Baumeister zog gegen den Italiener Edwin Coratti knapp den Kürzeren, Huber verlor sein Duell gegen den Slowenen Tim Mastnak.