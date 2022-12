Parallel-Riesenslalom Kein Happy-End für die Snowboarder in Carezza Stand: 15.12.2022 14:44 Uhr

Michelle Dekker und Andreas Promegger gewinnen beim Parallel-Riesenslalom in Cavezza. Die deutschen Snowboarder um Ramona Hofmeister verpassen dagegen die Finalrunde.

Der Kurs in Carreza war am Donnerstag (15.12.22) kein gutes Pflaster für die deutschen Snowboarder. Die dreimalige Gesamtweltcupsiegerin Ramona Hofmeister, die weiter nach der starken Form der letzten Jahre sucht, schied wie die Teamkolleginnen Carolin Langenhorst und Melanie Hochreiter beim Parallel-Riesenslalom bereits im Achtelfinale aus. Hochreiter war zuletzt beim Heimrennen in Winterberg als Vierte nur knapp am Podest vorbeigeschrammt. Cheyenne Loch kam in Italien nicht über die Qualifikation hinaus.

Den Sieg feierte die Niederländerin Michelle Dekker vor der Polin Aleksandra Krol.

Youngster Huber schafft es ins Viertelfinale

Für die positive Überraschung sorgte beim Team Snowboard Germany Elias Huber. Der 23-Jährige schaffte es als Einziger ins Viertelfinale. Dort war gegen Doppel-Weltmeister Andreas Promegger aber Schluss. Der Österreicher holte sich im Final-Duell gegeen den Schweizer Dario Cavienzel dann auch den Sieg.

Vorjahressieger Stefan Baumeister, am vergangenen Sonntag beim Heim-Weltup in Winterberg noch Dritter, verpasste wie die Teamkollegen Ole-Mikkel Prantl und Yannik Angenend dagegen schon den Einzug ins Achtelfinale.