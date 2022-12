Snowboard in Winterberg Snowboarder Baumeister fährt beim Heim-Weltcup auf das Podest Stand: 11.12.2022 11:40 Uhr

Winterberg und Stefan Baumeister - das passt einfach. Der deutsche Snowboarder schlängelte sich im Slalom mit Topläufen direkt auf das Podium.

Die deutschen Snowboarder haben einen Tag nach der Enttäuschung beim Mixed-Teamevent in Winterberg in die Erfolgsspur zurückgefunden. Stefan Baumeister (Aising-Pang) fuhr zum Abschluss des Heim-Weltcups in Winterberg am Sonntag (11.12.2022) im Parallel-Slalom auf den dritten Platz.

Der Oberbayer jubelte über sein bestes Slalamergebnis seit über einem Jahr. "Ich bin sehr happy über den dritten Platz. Der Hang lieg mir einfach. Ich mag es, wenn man auf der Kante durchziehen kann und das haut hier gut hin" , sagte Baumeister im ZDF. Dabei war sogar noch mehr drin. Der zweifache WM-Dritte von 2019 fuhr aber im Halbfinale klar in Führung liegend kurz vor dem Ziel an einem Tor vorbei. Baumeisters Gegner Alexander Payer (Österreich) gewann danach das Finale gegen den Olympia-Zweiten Tim Mastnak (Slowenien). Für Baumeister, vergangene Saison Zweiter in der Weltcup-Gesamtwertung, war es die 14. Podestplatzierung seiner Karriere.

Hochreiter schrammt am Podest vorbei

Bei den Frauen verpasste Melanie Hochreiter einen Podestplatz um neun Hundertstelsekunden und belegte Rang vier. Der Sieg gingen an die Österreicherin Sabine Schöffmann. "Am Anfang ärgert man sich natürlich, wenn man erst das Halbfinale und dann das kleine Finale verliert" , gestand Hochreiter, betonte aber nach ihrem besten Weltcup-Resultat in einem Parallel-Slalom, sie sei "einfach nur glücklich" über ihren vierten Rang und hoffe, " dass ich den Schwung mitnehmen kann" .

Hofmeister noch nicht in Form

Für die dreimalige Gesamtweltcupsiegerin Ramona Hofmeister endete das Einzelrennen enttäuschend. Die Überfliegerin der vergangenen Jahre schied bereits im Achtelfinale aus. "Muss ich einfach abhaken hier. Das war nicht die Performance, die ich zeigen wollte" , sagte Hofmeister. Beim Mixed-Teamevent am Vortag hatten die deutschen Duos einen Podestplatz klar verpasst.

sst/dpa