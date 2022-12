Snowboard-Weltcup Parallel-Riesenslalom - Hofmeister kurvt aufs Podium Stand: 17.12.2022 19:42 Uhr

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat nach einem ernüchternden Saisonstart ihr erstes Erfolgserlebnis in diesem Winter gefeiert.

Die 26-Jährige aus Bischofswiesen kurvte im Parallel-Riesenslalom in Cortina d'Ampezzo auf Platz zwei und setzte zwei Monate vor der WM in Georgien das erste dicke Ausrufezeichen in dieser Saison.

Fahrfehler kostet den Sieg

Hofmeister setzte sich im Achtelfinale gegen die Tschechin Suzana Maderova durch, bevor sie im Viertelfinale ihr Teamkollegin Cheyenne Loch distanmzierte. Ganz knapp war's im Halbfinale, in dem Hofmeister die Italienerin Lucia Dalmasso nur um einen Wimpernschlag besiegen konnte. Gegen die Slowenin Gorija Kotnik reichte es im Finale dann aber nicht zum Sieg, Hofmeister schied hier nach einem Fahrfehler aus.

Für die dreimalige Gesamtweltcupsiegerin war es am Samstag bereits der 31. Podestplatz ihrer Karriere. Cheyenne Loch und Carolin Langenhorst rundeten das gute deutsche Gesamtergebnis ab und erreichten das Viertelfinale.