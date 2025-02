Deutsche Snowboarder räumen ab Hofmeister feiert Doppelsieg - Premiere für Huber Stand: 16.02.2025 21:51 Uhr

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat im Parallel-Riesenslalom ein perfektes Weltcup-Wochenende hingelegt.

Nach ihrem Sieg am Samstag gewann die 28-Jährige 24 Stunden später auch den zweiten Wettbewerb im kanadischen Val St. Come. Bei den Männern feierte Elias Huber seinen ersten Weltcupsieg, nachdem er zuletzt in Rogla/Slowenien Zweiter geworden war.

Sieg im "Big Final" gegen Zogg

Gesamtweltcupsiegerin Hofmeister (Bischofshofen) setzte sich im "Big Final" gegen die Schweizerin Julie Zogg durch, auf dem Weg zu ihrem fünften Saisonsieg hatte sie im deutschen Viertelfinale Cheyenne Loch ausgeschaltet. Am Samstag waren beide im Halbfinale aufeinandergetroffen. Loch belegte beim zweiten Event den fünften Platz.

Huber (Schellenberg) schlug im Viertelfinale ebenfalls in einem deutschen Duell Ole-Mikkel Prantl, danach den Italiener Gabriel Messner und schließlich im Finale dessen Landsmann Roland Fischnaller. Prantl beendete den Weltcup auf dem achten Rang.

Hofmeisters Formkurve macht mit Blick auf die WM Ende März im Engadin weiterhin Hoffnung, dort will sie ihre Medaillensammlung komplettieren: 2019 in Park City gewann sie WM-Bronze, 2021 in Rogla folgte Silber. Auch Huber ist nach seinem Premierensieg Kandidat für ein Top-Ergebnis.

Hoshino überrascht im Snowboardcross

Eine deutsche Überraschung gab es beim Snowboardcross in Cortina d'Ampezzo. Der Allgäuer Kurt Hoshino raste in seinem erst sechsten Weltcup-Rennen sensationell als Zweiter auf das Podest. Er wurde nur von Aidan Chollet aus Frankreich geschlagen. Hoshino war vor vier Jahren aus den USA zu Snowboard Germany gekommen. Ende März steht für die Snowboarder der Saisonhöhepunkt bei der WM in der Schweiz an.

Der zweimalige Gesamtweltcupsieger Martin Nörl, der sich im Dezember 2023 einen Bruch des linken Sprunggelenks zugezogen hatte, scheiterte im vierten Rennen nach seinem Comeback im Viertelfinale. Bei den Frauen erreichte Jana Fischer ebenfalls das Viertelfinale.