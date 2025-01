Snowboard-Weltcup Hattrick für Hofmeister - Snowboarderin siegt in Bansko Stand: 19.01.2025 14:35 Uhr

Ramona Hofmeister nimmt im neuen Jahr richtig Fahrt auf: Die Snowboarderin feierte am Sonntag (19.01.2025) auch in Bansko. Für die Deutsche war es bereits der 17. Weltcupsieg. Bei den Männern schaffte es kein Deutscher in die Rennen ums Podest.

Hofmeister hat damit ihre Formkrise vom Saisonstart endgültig hinter sich gelassen. Die 28-Jährige gewann in Bulgarien den Parallel-Riesenslalom-Weltcup und feierte damit ihren dritten Sieg in Serie.

"Das ist überwältigend. Ich bin so glücklich. Das war wirklich eine perfekte Woche. Drei Siege und ein zweiter Platz im Team-Event. Wow" , freute sich die vierfache Weltmeisterin aus Bichofswiesen direkt nach dem Rennen. Mit ihrem Sieg verbesserte sich Hofmeister im Gesamt-Weltcup auf Rang drei, ganz vorn ist weiterhin Final-Gegnerin Tsubaki Miki aus Japan.

Hofmeister in allen Läufen überlegen

Hofmeister fuhr in Bansko überlegen. Keiner ihrer Finalläufe war knapp: Weder im Achtelfinale gegen Larissa Gasser aus der Schweiz, noch im Viertelfinale gegen Ldina Caviezel aus der Schweiz oder im Halbfinale gegen die Französin Michelle Dekker. Und auch im Finale konnte die Deutsche im Duell mit Miki bereits vorzeitig jubeln. Gegen Miki hatte Hofmeister bereits auch in den zwei weiteren Finals in dieser Woche triumphiert.



Dritte wurde Michelle Decker (Niederlande), die sich im kleinen Finale gegen die Italienerin Jasmin Coratti durchsetzte.

Loch und Hochreiter 10. und 15.

Für die Finalläufe hatten sich noch zwei weitere deutsche Frauen qualifiziert. Melanie Hochreiter und Cheyenne Loch scheiterten aber im Achtelfinale. Hochreiter schied gegen Hofmeisters spätere Finalgegnerin Miki aus, Loch musste sich gegen die Ukrainerin Annamari Dancha geschlagen geben. Loch wurde im finalen Klassement als Zehnte geführt, Hochreiter wurde 15.

Männer: Schweizer siegt

Beiden Männern schaffte es aus deutscher Sicht nur Elias Huber in die Finalläufe. Nach seinem Sieg im Achtelfinale gegen den Italiener Roland Fischnaller schied er im Viertelfinale gegen den Bulgaren Radoslav Yankov aus. Durch einen Fahrfehler im oberen Teil der Strecke hatte Huber bereits zeitig einen Rückstand, den er bis ins Finale nicht aufholen konnte. Huber wurde am Ende Siebter - seine beste Platzierung im Jahr 2025

Den Sieg holte sich der Schweizer Dario Cavieze vor dem Italiener Gabriel Messner. Das kleine Finale gewann der Österreicher Alexander Payer, der damit Dritter wurde.