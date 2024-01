Snowboard-Weltcup in Laax Superstar Kim verpasst Podest beim Comeback Stand: 20.01.2024 19:27 Uhr

Chloe Kim ist zurück - aber noch nicht so ganz. Nach fast zwei Jahren Wettkampfpause ist die US-Amerikanerin im schweizerischen Laax auf die Wettkampfbühne zurückgekehrt. Aber beim Halfpipe-Finale am Samstag (20.01.2024) lief noch nicht alles nach ihrer Vorstellung. Sie stürzte in beiden Läufen.

Kim wollte bei ihrer Rückkehr nicht weniger als den fünften Sieg bei den Laax Open nach 2017, 2019, 2021 und 2022. Wann immer die Olympiasiegerin von 2018 und 2022 auf der weltgrößten Snowboard-Halfpipe in Graubünden an den Start ging, hatte sie auch gewonnen. Nach einem Sturz im ersten Lauf musste der Snowboard-Superstar im Finale angreifen, wobei sie aufgrund der Leistungen der Konkurrentinnen auch nicht volles Risiko hätte gehen müssen.

Nur fünf Fahrerinnen im Finale

Das tat sie auch, fuhr etwas langsamer als im ersten Durchgang an, doch bei ihrem dritten Sprung verpatzte sie die Landung und gab den Lauf auf. Damit landete sie nur auf dem vierten Rang. Insgesamt war der Wettbewerb eher von überschaubarer Qualität. Nur fünf der acht qualifizierten Freestylerinnen gingen an den Start, die anderen verzichteten nach Stürzen auf den Wettkampf. Dort wurden nur vier der zehn Läufe auch zu Ende gefahren.

Den Sieg sicherte sich die Japanerin Mitsuki Ono, die mit 81,75 Punkten ihren Vorjahressieg wiederholen konnte. Rang zwei ging an Bea Kim (USA/77,50), Dritte wurde Onos Landsfrau Ruki Tomita (60,50).

Down under obenauf bei den Männern

Bei den Männern feierte Scotty James seinen zweiten Sieg in diesem Winter. Die 94 Punkte aus seinem ersten Lauf konnte kein anderer Fahrer erreichen. Auch nicht sein Landsmann Valentino Guseli - und das trotz einer Weltpremiere. Er ist der erste Snowboarder, der in einem Wettkampf einen Frontside 1620 gestanden hat. Das sind viereinhalb Umdrehungen um die eigenen Längsachse in der Luft. Er kam auf 92,25 Zähler. Auf dem dritten Platz landete Ruka Hirano aus Janpan (90,00).