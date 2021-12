Althaus beste DSV-Springerin in der Qualifikation

Katharina Althaus ist in der Qualifikation zum Skisprung-Weltcup in Ramsau unter die Top 5 gesprungen. Mit 85 Metern musste sich die mehrfache Weltmeisterin lediglich der einmal mehr überragenden Marita Kramer (94 m ), Sara Takanashi aus Japan (91,5 m ) sowie den Sloweninnen Ursa Bogataj und Nika Kriznar (beide 90 m ) geschlagen geben.

Kramer, Althaus und Bogataj waren dabei mit zwei Luken weniger Anlauf als ihre direkten Kontrahentinnen und sogar vier Luken weniger als der Großteil des Feldes angefahren, konnten sich aber dennoch ganz vorne platzieren.

Vier weitere DSV-Springerinnen am Freitag dabei

Althaus war in Klingenthal am vergangenen Wochenende im zweiten Wettkampf auf das Podest geflogen und unterstrich damit ihre gute Form in diesem Weltcup-Winter. Hinter der vierfachen Saisonsiegerin Kramer aus Österreich liegt sie auf dem zweiten Platz in der Gesamtwertung.

Neben Deutschlands Vorzeigespringerin schafften es vier weitere DSV -Starterinnen in den Wettkampf am Freitag (ab 15.30 Uhr im Livecenter auf sportschau.de). Anna Rupprecht überzeugte dabei mit Platz zehn und 85,5 Metern ebenfalls.

Selina Freitag (79 m/18. Platz), Juliane Seyfarth (77 m/24.) und Pauline Heßler (77 m/25.) rundeten ein ordentliches deutsches Gesamtresultat ab.

Vogt wieder zurück im Weltcup - zumindest in der Quali

Carina Vogt

Lediglich die nach einer langen Verletzungspause erstmals wieder im Weltcup startende Carina Vogt hat aus deutscher Sicht den Sprung unter die besten 40 verpasst. Die erste Frauen-Olympiasiegerin der Geschichte kam auf der Anlage mit Blick auf das Dachsteinmassiv nur auf 67,5 Meter und landete so auf Rang 48. Damit ist sie am Freitag nur Zuschauerin.

Vogt hatte zuletzt im Februar 2021 einen Weltcup bestritten. Danach machten ihr verschiedene Verletzungen das Springen unmöglich. Zuletzt hatte sie Anfang Dezember mit zwei dritten Plätzen beim Continental-Cup im chinesischen Zhangjiakou ihr Comeback gefeiert.