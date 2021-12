Skispringer Geiger greift nach nächstem Sieg

Eisenbichler ist ratlos

Markus Eisenbichler konnte seinen positiven Eindruck aus der Qualifikation, die er auf Rang vier abschloss, nicht bestätigen. Er hatte direkt nach dem Absprung Druck von hinten, konnte kein Gefühl aufbauen und setzte nach nur 113 Metern auf dem Hang auf. Da war deutlich zu wenig, um sich für den zweiten Durchgang zu qualifizieren.

" Die Quali war gut und auch der Sprung hat sich nicht viel anders angefühlt. Ich muss die Trainer fragen, ich bin gerade ein bisschen ratlos. So was gibt es im Sport, das hatte ich auch schon öfters. Jetzt ist es ein bisschen traurig ", erklärte Eisenbichler, der sich jetzt erst einmal auf ein paar ruhige Tage freut, bevor es in die Vierschanztournee geht.

Paschke auch unter den besten Zehn

Pius Paschke konnte seinen Flug gut nach unten ziehen und landete bei 133 Meter. " Ich hatte ein besseres Gefühl in der Hocke, da geht es auch gleich ein bisschen leichter. Der Sprung und die Verhältnisse waren gut, jetzt will ich im zweiten Sprung nochmal nachlegen ", so der Neuntplatzierte nach dem ersten Durchgang im ZDF .

Vor Stephan Leyhe verkürzte die Jury nach einem 137-Meter-Flug des Österreichers Daniel Huber den Anlauf. Der Mannschaftsweltmeister von 2019 kam immerhin noch auf 129 Meter und ist damit nach einem Durchgang Zwölfter. Einen Meter weiter sprang Constantin Schmid, liegt aber dennoch einen Rang hinter seinem Teamkollegen.

Wellinger steigert sich ordentlich

Auch Andreas Wellinger schaffte es mit 122 Metern als 24. ins Finale, nachdem er am Vortag noch den Sprung unter die besten 30 verpasste. " Bisher habe ich mich hier extrem schwer getan hier, ich finde in der Anfahrt meine Position nicht. Ich freue mich aber, heute einen zweiten Sprung zu haben ", so der Olympiasieger von 2018.

rho | Stand: 19.12.2021, 16:55