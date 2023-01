Vierschanzentournee Kubacki bricht Graneruds Dominanz in Innsbruck Stand: 04.01.2023 15:26 Uhr

Mit seinem Sieg beim dritten Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck bringt der Pole Dawid Kubacki wieder Spannung in die Gesamtwertung. Bester Deutscher am Bergisel wird Philipp Raimund.

Von Jonas Schlott

Die Vierschanzentournee der Skispringer nimmt noch einmal an Spannung auf. Dawid Kubacki holte sich am Mittwoch (04.01.2022) mit Weiten von 127 und 121,5 Meter den Sieg in Innsbruck und macht damit Druck auf den im Gesamtklassement führenden Halvor Egner Granerud.

Für den Norweger, der zuvor die Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen gewonnen hatte, reichte es trotz eines phänomenalen zweiten Sprungs dieses Mal nur zu Platz zwei (123 und 133 Meter). Dritter wurde der Slowene Anze Lanisek (127 und 121,5 Meter). Vor dem vierten und abschließenden Springen in Bischofshofen am Freitag beträgt Graneruds Vorsprung in der Gesamtwertung aber weiter komfortable 23,3 Punkte.

Raimund bester DSV-Adler

Aus deutscher Sicht verlief der Wettkampf durchwachsen. Zwar erreichten mit Andreas Wellinger, Philipp Raimund, Pius Paschke, Constantin Schmid und Markus Eisenbichler fünf DSV-Adler den zweiten Durchgang, ein Top-Ten-Platz sprang aber nicht heraus.

Youngster Raimund, der bei dieser Tournee mit seinen erfrischenden Auftritten bereits für gute Resultate gesorgt hatte, wurde mit 116,5 und 118 Meter bester Deutscher. " Es macht sehr viel Spaß ", sagte Raimund nach seinem 13. Platz - gleichbedeutend mit seinem bisher besten Karriereergebnis. "Ich bin ohne großen Ziele hierhergekommen. Das macht das Ganze noch ein bisschen schöner. Für Bischofshofen nehme ich mir nicht viel vor, außer wieder bei meinen Sachen zu bleiben. "

Deutschlands Philipp Raimund bei der Vierschanzentournee in Aktion.

Eisenbichler kann wieder lächeln

Wellinger zeigte ebenfalls zwei solide Sprünge (120 und 114 Meter) und reihte sich auf Platz 18. ein. Eisenbichler konnte nach den Enttäuschungen von Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen, als er jeweils den zweiten Durchgang verpasste, wieder lächeln. " Ich habe mal wieder Punkte gemacht ", schmunzelte der Siegsdorfer nach seinem 22. Platz (117 und 116 Meter). " Es war nicht optimal, aber ich mache Step bei Step weiter. Ich bin zufrieden, dass ich in den zweiten Durchgang gekommen. "

Schmid und Paschke hatten es als "Lucky Loser" in den zweiten Durchgang geschafft. Schmid wurde am Ende 26. (117 und 114,5 Meter), Paschke beendete den Wettkampf nach einen verkorksten zweiten Sprung (119 und 103 Meter) auf Platz 28. Stephan Leyhe hatte sein K.o.-Duell gegen Domen Prevc verloren.

Geiger zur Zuschauer

Karl Geiger erlebt das Springen im Teamhotel. Deutschlands Tournee-Hoffnung musste in der Qualifikation am Vortag eine bitterböse Enttäuschung hinnehmen, nachdem er nur auf 108 Meter sprang und als 51. den finalen Wettkampf verpasste. Für Geiger, der bis dato Rang fünf im Ranking der Vierschanzentournee belegte, sind damit auch alle Hoffnungen auf eine gute Platzierung in der Gesamtwertung dahin.

Deutschlands Skispringer Andreas Wellinger in Aktion.

Video Vierschanzentournee Vierschanzentournee in Innsbruck - 1. Durchgang in voller Länge Der erste Durchgang des dritten Springens der Vierschanzentournee in voller Länge. Es kommentiert Tom Bartels. Video Skispringen Frust und Ratlosigkeit bei den DSV-Adlern Karl Geigers überraschende Nicht-Qualifikation für das Springen in Innsbruck markiert einen weiteren Tiefpunkt in der ohnehin schwachen deutschen Saison. Im Team rätselt man über mögliche Gründe.