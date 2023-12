Vor der Mini-Tournee der Frauen Skisprung-Two-Nights-Tour noch kein Kassenschlager Stand: 23.12.2023 11:27 Uhr

Werden Katharina Schmid und Co. ihre kleine Tournee um den Jahreswechsel vor vollen Zuschauerrängen erleben? Bisher läuft der Vorverkauf für Garmisch und Oberstdorf eher schleppend an.

Für die Two-Nights-Tour der Skispringerinnen sind bisher nur rund 6.500 Tickets verkauft worden. Das teilten die Veranstalter kurz vor Weihnachten mit. Für die Wettkämpfe in Garmisch-Partenkirchen am 30. Dezember gingen bisher 3.000 Tickets weg, für die Veranstaltung am Neujahrstag in Oberstdorf wurden bisher 3.500 Karten verkauft.

Veranstalter rechnen mit 14.000 Zuschauern

An beiden Orten gehen die Veranstalter aber von guten Verkäufen an der Tageskasse aus. In Garmisch werden kurz vor dem Jahreswechsel am 30. Dezember (17.45 Uhr live in der Sportschau) rund 6.000 Skisprung-Fans erwartet. Für das Springen am 1. Januar (16.15 Uhr) in Oberstdorf wird mit insgesamt 8.000 Zuschauern gerechnet.

Männer: Tournee-Auftakt schon ausverkauft

Für die Männer-Springen der traditionsreichen Vierschanzentournee sind an beiden Orten bereits deutlich mehr Tickets verkauft. Der Tournee-Auftakt der 72. Auflage am 29. Dezember (17.15 Uhr) in Oberstdorf ist mit 25.000 Zuschauern bereits ausverkauft, für das Neujahrsspringen in Garmisch (14 Uhr) werden rund 20.000 Fans erwartet. Zeitlich überschneiden sich Männer- und Frauen-Wettkämpfe nicht.

Frauen erstmals auf Tournee-Schanzen

Erstmals sind die Skispringerinnen um Katharina Schmid, Selina Freitag und Co. um den Jahreswechsel auf den traditionellen Tournee-Schanzen unterwegs. Eine volle Tournee mit vier Stationen gibt es aber erneut nicht, weil es beim Österreichischen Skiverband (ÖSV) bislang kein grünes Licht gab. Schon im nächsten Winter könnte die komplette Tournee für Frauen erstmals ausgetragen werden.

Silvester-Tournament in den letzten beiden Jahren

Über eine Frauen-Veranstaltung parallel zur Vierschanzentournee gibt es bereits länger Diskussionen. Nach einem Zwei-Wettkämpfe-Format 2021/2022 in slowenischen Ljubno gab es im vergangenen Winter eine erste kleine "Tournee" für die Frauen: Im Silvester-Tournament ermittelten die Skispringerinnen in vier Springen auf den beiden Schanzen im österreichischen Villach und Ljubno die Gewinnerin. Gesamtsiegerin war die Österreicherin Eva Pinkelnig. Die Gesamt-Weltcupsiegerin der Vorsaison hat wegen einer Überreizung des Knies in diesem Jahr noch kein Springen absolviert. Sie könnte aber zur "Two-Nights-Tour" zurückkehren.