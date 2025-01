Vierschanzentournee "Tschofenig Airlines" startet durch Stand: 02.01.2025 16:38 Uhr

Daniel Tschofenig ist der Überflieger der Vierschanzentournee. Zur Halbzeit führt der Österreicher in der Gesamtwertung und steht vor dem größten Erfolg seiner noch jungen Karriere.

Daniel Tschofenig ist 22 Jahre alt. Das gerät schnell in Vergessenheit. Schließlich springt der gebürtige Villacher seit drei Jahren im Weltcup mit. Bei der diesjährigen Vierschanzentournee scheint sein Stern aber so richtig aufzugehen.

Nach seinem Sieg im Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen grüßt der Österreicher in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee von der Spitze. Es war sein dritter Weltcup-Sieg überhaupt. In Oberstdorf war Tschofenig Dritter geworden, hatte aber mit dem Sieg in der Qualifikation schon ein erstes Ausrufezeichen gesetzt.

Dank Andi Goldberger zum Skispringen

Der Kärnter spielte bis er 12 Jahre alt war noch Fußball beim SV Draschitz. Dann überzeugte ihn der von Österreichs Skisprung-Legende Andreas Goldberger in Villach veranstaltete "Goldi-Cup" zum Sportartenwechsel. Inzwischen wird Tschofenig von der anderen Skisprung-Legende, Toni Innauer, beraten.

In seiner Heimat gab Tschofenig auch sein internationales Debüt im FIS-Cup im Juli 2018. Zwei Jahre später startete er im zweitklassigen Alpen-Cup. Seinen bis dato größten Erfolg feierte der viermalige Junioren-Weltmeister bei der WM in Planica 2022. Drei Goldmedaillen (Einzel, Team und Mixed) nahm er am Ende mit. Schon ein Jahr zuvor in Lahti hatte er im Team Junioren-WM-Gold geholt. 2021 feierte er zudem sein Weltcup-Debüt.

Daniel Tschofenig: Der Instagram-Name ist Programm

Seitdem stehen 13 "Stockerl"-Platzierungen - wie man in Tschofenigs Heimat sagt - in seiner Vita. 2023 wurde er dreimal Dritter, im vergangenen Winter holte er einen zweiten und einen dritten Platz.

In dieser Saison stand er dreimal ganz oben, zweimal verpasste er den Sieg nur knapp und dreimal wurde er Dritter - macht Platz eins auch im Gesamtweltcup.

"Tschofenig Airlines", wie der Kärntner auf Instagram heißt, startet aktuell so richtig durch. Dort postet er auch regelmäßig Bilder mit seiner Freundin.

Tschofenig und Loutitt: Ein Skisprung-Pärchen

Auch sie ist keine Unbekannte im Skisprung-Zirkus: Alexandria Loutitt. Die 20-jährige Kanadierin holte bei der nordischen Ski-WM in Planica 2023 überraschend die Goldmedaille. Auch eine olympische Bronzemedaille im Mixed-Team hängt in ihrem Trophäen-Schrank.

Tschofenig wohnt in Hohenthurn bei Villach, ist im Winter aber selten zuhause. Da inzwischen die Männer und Frauen ihre Weltcups an den selben Orten abhalten, können sich beide öfter sehen. Das sei "das beste daran, dass sich die Kalender der Frauen und Männer öfter kreuzen" , schreibt die Kanadierin unter ein Video der beiden auf Instagram.

Beim Heimspiel im gelben Trikot

Wenn Tschofenig weiter so stark springt, könnte es am Ende gar zum Tourneesieg reichen. Vor seinem Heimspiel am Bergisel in Innsbruck, in das Tschofenig im gelben Trikot geht, hält der 22-Jährige einen knappen Vorsprung vor seinen Landsmännern Jan Hoerl (+7,9 Punkte) und Stefan Kraft (+8,7 Punkte).

Doch gerade die Schanze am Bergisel erwies sich in den letzten Jahren als schicksalshaft. Zu oft entschied die Windlotterie den Wettkampf.

Aber wer "Tschofenig Airlines" heißt, der sollte sich mit Winden nun wirklich auskennen.