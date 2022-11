Weltcup-Springen in Wisla Kubacki gewinnt Auftakt - Geiger verpasst Finale Stand: 05.11.2022 17:58 Uhr

Das DSV-Quintett um Karl Geiger konnte beim Auftaktspringen im polnischen Wisla noch nicht überzeugen. Den Sieg sicherte sich Lokalmatador Dawid Kubacki.

Beim frühesten Auftakt in der Geschichte des Skisprung-Weltcups sind die deutschen Ski-Adler ohne Podestplatz in die Saison gestartet. Im polnischen Wisla flog das deutsche Quintett um Karl Geiger noch auf der Suche nach der Bestform durch den Regen und landete zum ersten Mal im Weltcup nicht auf Kunstschnee, sondern grünen Matten.



Den Sieg auf der Adam-Malysz-Schanze feierte Lokalmatador Dawid Kubacki (130,5/132,5 m). Norwegens Topspringer Halvor Egner Granerud (130/133,5m) wurde Zweiter vor dem Österreicher Stefan Kraft (125/133,5).

Paschke und Eisenbichler in Top-15

Im deutschen Team ist noch Luft nach oben. Solide Sprünge zeigten beim ersten Kräftemessen mit der internationalen Konkurrenz Markus Eisenbichler und Pius Paschke. Mit 122,5/122 Metern war Paschke als Zwölfter der beste Starter im DSV-Team. Dahinter reihte sich Eisenbichler, der im Sommer ein mentales Tief erlebte, ein. Der 31-Jährige präsentierte sich zwar noch nicht in Top-Form, doch mit 123,5 und 127,5 Metern sprang er noch unter die besten 15.

Schmid setzt Ausrufezeichen

Teamkollege Constantin Schmid hatte beim ersten Sprung vom zwischenzeitlichen starken Aufwind profitiert und mit 129,5 Metern ein unerwartes Ausrufezeichen gesetzt. Als Sechster war das Podium immerhin in Reichweite. Doch nach 118,5 Metern im zweiten Durchgang verpasste auch er als 16. die Top-Plätze.

Wellinger mit Luft nach oben

Auch Andreas Wellinger (117.5/124,5 m), der sich im Oktober den deutschen Meistertitel gesichert hatte, konnte nicht wirklich überzeugen. Der zweimalige Skisprung-Olympiasieger rutschte als 30. noch knapp ins Finale. Dort konnte sich der 27-Jährige noch steigern und seinen Auftritt als 23. abhaken. "Die Bedingungen sind wechselhaft", sagte Wellinger und haderte nicht nur mit dem Wetter, sondern auch etwas mit der Punktevergabe.

Routinier Geiger und Youngster Raimund verpasst finalen Durchgang

Einen enttäuschenden Start erlebte Vorzeigeflieger Karl Geiger. Der Oberstdorfer landete nach 115 Metern und verpasste als 34. das finale Springen.

Der 22-Jährige Philipp Raimund konnte beim Auftakt in seine erste Weltcupsaison nicht um die ersten Weltcup-Punkte kämpfen. In der Qualifikation hatte er noch als Vierter überrascht. Sein Potenzial zeigte er auch am Samstag, doch die nötige Weite - am Vortag lag sein Sprung bei 129 Meter - wollte ihm nicht gelingen. Der Satz auf 117 Meter reichte nach Punkten nicht für einen Platz in den Top 30.