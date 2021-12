Katharina Althaus springt in Klingenthal auf Rang sieben

Katharina Althaus konnte ihre starke Form beim Einzelspringen in Klingenthal nicht bestätigen. Im Heim-Weltcup sprang die 25-Jährige auf Rang sieben. Noch am vergangenen Wochenende hatte Althaus in Lillehammer mit einem ersten und einem zweiten Platz überragt.

Den Sieg holte sich die Österreicherin Marita Kramer mit zwei guten Sprüngen vor Silje Opseth (NOR) und Ursa Bogataj (SLO). Bogataj hatte mit 127 Metern den weitesten Sprung des zweiten Durchgangs. Doch dort reichten gute Noten und 124,5 Meter Kramer für den dritten Weltcup-Erfolg der Saison. Die 20-Jährige baut damit ihre Führung im Gesamtweltcup weiter aus.