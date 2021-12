Skispringerin Althaus Zweite bei Kramer-Gala in Lillehammer

Marita Kramer fliegt schon im ersten Durchgang allen davon

Das freute natürlich besonders Althaus, die in dieser Saison so richtig aufdreht: Vor ihrem Erfolg am Samstag war die 25-Jährige ja bereits Dritte in Nischni Tagil/Russland. Als einzige Deutsche kommt sie derzeit für die Positionen ganz vorne in Frage.

Marita Kramer

Wie sehr, das deutete sie nach einem durchwachsenen Qualifikationsdurchgang auch am Sonntag im ersten Durchgang schon wieder an: Da verhinderte lediglich eine ausbaufähige Landung nach 130,5 Metern eine bessere Platzierung als Rang vier (123,3 Punkte). Allen davon flog allerdings die Österreicherin Kramer: Nahezu ohne Korrekturen landete sie erst nach 138 Metern (134,6 Punkte).

Nur Kriznar springt im zweiten Durchgang so weit wie Althaus

Im zweiten Durchgang war es dann die neuntplatzierte Nika Kriznar (Slowenien), die mit 136,5 Metern wie Althaus für die Top-Weite sorgte. Doch ihr Rückstand aufs Podest war zu groß: Sie wurde letztlich Siebte. Althaus konnte sich dagegen noch von Rang vier auf zwei verbessern, Opseth und Ema Klinec aus Slowenien, die am Ende Vierte wurde, überholen.

Durch die Qualifikation packten es übrigens alle deutschen Springerinnen, im ersten Durchgang schied die Mixed-Team-Weltmeisterin Anna Rupprecht jedoch mit nur 95 Metern als Drittletzte auf der großen Schanze aus. Der Rest kam weiter: Pauline Heßler wurde am Ende 16. (177,8 Punkte), Juliane Seyfarth (176,7) 18., Selina Freitag (174,1) 20. und Luisa Görlich (166,9) 23.

Lillehammer bescherte den DSV-Springerinnen ersten Weltcup-Sieg seit März 2019

" Es war richtig, richtig cool ", hatte Althaus bereits am Samstag gesagt. " Ich freue mich mega über den Sieg. Es hat richtig Bock gemacht. " Erstmals seit März 2019 hatte wieder eine deutsche Springerin Rang eins im Weltcup erreicht. Bundestrainer Maximilian Mechler kommentierte den Erfolg dementsprechend mit: " Saustark! "

Seine Mannschaft kann also mit einem guten Gefühl weiterreisen nach Klingenthal, wo sie am kommenden Wochenende wie auch die Männer im Weltcup antreten. Für die Frauen ist es das erste Heimspiel der Saison, später folgen noch Wettbewerbe in Willingen und Oberhof.

Stand: 05.12.2021, 19:50