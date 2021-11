Skisprung-Bundestrainer Mechler: "Hätte schon gern mehr Medaillen gewonnen"

Sportschau: Die ersten Monate als Bundestrainer der Frauen sind geschafft. Wie war es?

Maximilian Mechler: Aufregend natürlich. Es gab viel zu tun, um in die Abläufe hereinzuwachsen. Ich bin zufrieden, wie wir uns als Trainerteam gefunden haben und wie die Athletinnen mitgemacht haben.

Sie haben 2014 als Aktiver aufgehört. Waren Sie jemals richtig weg vom Skispringen?

Mechler: Nein, ich habe direkt als Trainer im Allgäuer Skiverband angefangen, nebenbei mein Studium beendet und gemeinsam mit Kollegen eine Firma in Isny aufgemacht. Damit war ich gut beschäftigt, bin aber trotzdem als ehrenamtlicher Trainer immer mit dem Nachwuchs unterwegs gewesen. Vor zwei Jahren kam vom Skiverband das Angebot, den B-Kader zu übernehmen. Und dann habe ich nach dem unverhofften Rücktritt von Andi Bauer im Frühjahr relativ zügig einen Anruf bekommen. Lange überlegen musste ich nicht. Es ist eine Wahnsinns-Ehre und Herausforderung.

Der DSV erwartet neue Impulse. Was ist damit konkret gemeint?

Mechler: Der neue Prozess wurde noch unter Andi Bauer angestoßen, ich führe ihn intensiver weiter. Im Fokus stand in den letzten Wochen vor allem die Athletik. Auch auf die Technik im Flug haben wir mehr Wert gelegt, weil die Anforderungen in dieser Saison größer werden.

… weil es öfter auf Großschanzen geht …

Mechler: Genau. Wir haben einige gemeinsame Wettkämpfe mit den Männern und springen häufiger auf Großschanzen. Diese Entwicklung finde ich sehr positiv. Sie rückt Frauen-Skispringen mehr ins Blickfeld.

Mit welchen Zielen starten Sie in Ihre Premierensaison?

Mechler: Sportlich wollen wir uns an die führenden Nationen herankämpfen. Da war ja doch ein kleiner Abstand da. Bei Olympia wollen wir besonders im Mixed um eine Medaille mitspringen. Abseits des Sportlichen wünsche ich mir vor allem, dass wir gut durch die Saison kommen, ohne Verletzungen und Corona-Ausfälle. Wir geben unser Bestes und treffen alle Vorsichtsmaßnahmen, man sieht aber in den anderen Sportarten, dass es nicht ganz so leicht ist, gut durchzukommen.

Holen Sie sich Tipps von Andreas Bauer?

Mechler: Andi ist sehr interessiert daran, dass es weiter gut läuft. Er sitzt für den Deutschen Skiverband noch in FIS-Gremien, dadurch stehen wir was Material und Termine betrifft, regelmäßig im Austausch. Er fragt dann natürlich auch, wie es läuft. Er würde mir von sich aus nie reinreden, aber wenn ich ihn frage, gibt er mir Tipps.