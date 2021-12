Skispringen: Deutsches Frauen-Sextett übersteht Klingenthal-Quali

Althaus: "Mein Quali-Sprung war nichts"

Althaus, die zuletzt beim Weltcup in Lillehammer mit den Plätzen eins und zwei überzeugen konnte, flog nur auf 116 Meter. "Mein Quali-Sprung war nichts. Aber ich weiß, was ich zu tun habe. Ich saß nicht gut in der Anfahrt. Das wäre ich morgen auf jeden Fall ändern. Dann sollte auf jeden Fall mehr drin sein" , sagte Althaus nach der Qualifikation selbstkritisch.

Zuvor beim Training hatte die Oberstdorferin mit 123,5 Metern noch die zweitbeste Weite gestanden. Althaus war bei wechselnden Wind-Bedingungen die einzige Springerin aus dem Team von Bundestrainer Maximilian Mechler, die es in die Top 20 schaffte.

Auch Görlich, Freitag, Hessler, Seyfarth, Rupprecht weiter

In die Top 40 und damit in den Wettkampf am Freitag sprangen noch Luisa Görlich als 22. (114,5 Meter), Selina Freitag als 26. (108,0 Meter), Pauline Hessler als 29. (109,0 Meter), Juliane Seyfarth als 35. (105,0 Meter) und Anna Rupprecht als 36. (106,0 Meter).

DSV -Trio scheidet aus

Aus der so genannten nationalen Gruppe verpassten Josephin Laue als 49. (97,5 Meter), Michelle Göbel als 51. (94,5 Meter) und Pia Lilian Kübler als 54. (91,5 Meter) den Sprung unter die besten 40.

Vogt fehlt in Klingenthal

Carin Vogt muss noch auf ihren ersten Weltcup-Start der neuen Saison warten