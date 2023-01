Regeln, Zeiten, Weltcuppunkte Skispringen - So funktioniert der neue "Super Team"-Wettbewerb Stand: 10.01.2023 09:59 Uhr

Neues Jahr, neuer Wettbewerb: Im Skispringen feiert das "Super Team"-Event im Weltcup am Wochenende Premiere. Die wichtigsten Infos zum Format.

Wie funktioniert der neue Wettbewerb?

Beim "Super Team" bilden je zwei Athleten einer Nation eine Mannschaft. Der in drei Durchgängen durchgeführte Duo-Wettkampf soll vor allem kleineren Nationen, die kein Vierer-Team stellen können, entgegenkommen. Der Modus sieht vor, dass zwölf Teams den zweiten Durchgang erreichen. Die acht Teams, die nach diesen zwei Durchgängen die höchste Punktzahl haben, ziehen ins Finale ein und springen dort die Platzierungen aus.

Wann finden die ersten Wettbewerbe statt?

Das neue Format wurde erstmals während des Sommer-Grand-Prix im rumänischen Rasnov getestet. Im Weltcup der Frauen feiert "Super Team" am 14. Januar im japanischen Zao Premiere. Die beiden Wettbewerbe bei den Männern finden am 11. Februar in Lake Placid und am 19. Februar in Rasnov statt.

Wer hat beim Debüt im Sommer gewonnen?

Die Österreicher Daniel Tschofenig und Manuel Fettner hatten nach insgesamt sechs Sprüngen die Nase vorn. Auf den Rängen zwei und drei landeten die Teams aus Polen und Japan. Die deutsche Mannschaft schickte mit Luca Roth und David Siegel zwei Springer der zweiten Garde ins Rennen. Das Duo landete auf Platz acht.

Warum wurde das Format eingeführt?

Damit kleine Nationen auch in den Genuss eines Teamevents kommen. Viele Mannschaften haben Probleme, vier Topspringer zu nominieren. So passiert es regelmäßig, dass bei einem Teamwettbewerb im Weltcup nur acht bis neun Nationen an den Start gehen. Mit der Einführung des neuen Formates können Nationen, die wenige Skispringer im Weltcup-Zirkus haben, beim Team-Wettbewerb mitmischen.

Bestehen Paralleln zu anderen Sportarten?

Ja! Der Skisprung-Verband geht einen ähnlichen Weg wie beispielsweise die Internationale Biathlon-Union. Im Biathlon gibt es seit einigen Jahren die "Single-Mixed-Staffel", wo jeweils nur ein Athlet oder eine Athletin starten.

Wer springt mit?

Jede Nation, die mindestens zwei Springer stellt, darf mitmischen.

Giovanni Bresadola aus Italien in Aktion

Wie viele Weltcuppunkte gibt es?

Das Gewinnerteam erhält 200 Punkte. Danach geht es in 25er-Schritten abwärts. Heißt: Der Zweite bekommt 175, der Dritte 150 Zähler. Nur die besten acht Mannschaften erspringen Punkte, die in den Nationencup einfließen.

Welche Kritikpunkte gibt es?

Mannschaften aus Polen, Norwegen, Österreich und auch Deutschland haben mehr als nur zwei gute Springer. Einige Top-Athleten werden also nicht zum Zug kommen und haben eine Zwangspause und einen Wettbewerb weniger, als an einem Wochenende ohne "Super Team"-Event. Zudem bleiben den Zuschauern damit einige Stars komplett vergönnt. Das könnte den Veranstaltern Fans kosten.