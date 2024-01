Ski Alpin Dreßen verzichtet auf zweites Streif-Training Stand: 17.01.2024 13:27 Uhr

Eigentlich hat Thomas Dreßen eine besondere Beziehung zu Kitzbühel und der legendären Streif. Ob er in diesem Jahr an den Start gehen wird, ist aber fraglich. Am Mittwoch (17.01.2024) verzichtete der Sieger von 2018 schon mal auf die zweite Übungseinheit auf der anspruchsvollen Strecke.

Thomas Dreßen hat aus gesundheitlichen Gründen das zweite Training auf der Streif ausgelassen. Der 30-Jährige, der vor sechs Jahren beim Hahnenkammrennen seinen ersten Weltcup-Triumph feiern konnte, hatte bereits nach dem ersten Trainingslauf am Dienstag einen möglichen Verzicht angekündigt, je nachdem, " wie sich das Knie verhält ".

Deutschlands Vorzeige-Alpiner kämpft seit längerem mit gesundheitlichen Problemen, am vergangenen Wochenende konnte er bei der Lauberhorn-Abfahrt nicht bis zum Schluss durchhalten, weil der Körper nicht wollte. " Man haut sich voll rein und ich probiere wirklich alles, aber es ist bitter, wenn halt einfach der Körper nicht mehr so mitspielt ", erklärte er später aufgelöst. Am Montag war Dreßen in München noch einmal in ärztlicher Behandlung, eine schnelle Rehabilitation scheint es aber nicht zu geben.

Ob der fünfmalige Weltcup-Sieger bei den Abfahrten am Freitag und Samstag an den Start gehen wird, ist aktuell offen.