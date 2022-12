Silvesterturnier Skispringen: Althaus springt in Villach knapp am Sieg vorbei Stand: 29.12.2022 14:50 Uhr

Beim Silvesterturnier der Frauen lassen Katharina Althaus, Selina Freitag und Anna Rupprecht das DSV-Team jubeln. Den Sieg feierte aber wieder eine Österreicherin

Die Skispringerinnen sind auf Silvester-Tournee: Beim zweiten Springen im Wettbewerb um die "Goldene Eule" räumte allerdings wieder die Österreicherin Eva Pinkelnig den Sieg ab.

Althaus fliegt aufs Podest

Anna Rupprecht, die an ihrem 26. Geburtstag durchstartete und bereits nach dem ersten Durchgang punktgleich mit Teamkollegin Katharina Althaus hinter der Vortagessiegerin Pinkelnig (94,5/94,5m) auf Podestkurs gelegen hatte, rutschte noch auf Rang fünf ab. Immerhin war es für Rupprecht die erste Platzierung unter den besten Fünf seit sechs Jahren.

Althaus (92/92,5m) konnte dagegen auch im zweiten Durchgang einen starken Sprung zeigen. Die Oberstdorferin kam allerdings nicht an Pinkelnig vorbei und verpasste als Zweite nur knapp den dritten Saison-Erfolg. "I ch bin heute einfach besser reingekommen und habe mich deutlich wohler gefühlt ", sagte Althaus.

Gratulieren konnte man auch Selina Freitag (95/92,5 m) zu einem sehr guten Wettkampf. Die 21-Jährige verpasste als Vierte knapp das Podest, trugt aber zum starken Mannschaftsergebnis der deutschen Springerinnen bei. Agnes Reisch hatte nach erfolgreicher Qualifikation mit Knieproblemen auf ihren Start verzichten müssten.

Ordentliches Ergebnis für Görlich und Heßler

Luisa Görlich (88/84m) sprang in die Top 20, Pauline Heßler (87/83m), die in ihrem zweiten Sprung nicht nachlegen konnte, holte mit Platz 26 ebenfalls noch Weltcup-Punkte.

Nächster Stopp Ljubno

Am Wochenende geht es für die Athletinnen mit zwei weiteren Springen im slowenischen Ljubno weiter. Am Samstag steht das dritte Springen um 16 Uhr auf dem Plan. Das Finale geht am Sonntag um 16.30 Uhr über die Bühne.

Das Silvester-Turnier soll ein Schritt zu einer vollwertigen Vierschanzentournee der Frauen sein. Die Bemühungen um die herbeigesehnte Serie an den vier Traditions-Schauplätzen der Männer erhielt zuletzt allerdings einen großen Dämpfer. Die angepeilte Premiere in der Saison 2023/24 ist bereits geplatzt, vor allem an den österreichischen Schauplätzen Innsbruck und Bischofshofen gibt es Schwierigkeiten. Nun wird die Tournee-Premiere der Frauen frühestens in der Saison 2024/25 stattfinden. Bei den Topspringerinnen sorgtr diese Hängepartie bereits für reichlich Unmut.