Nach mehr als 30 Weltcupsiegen Skisprung- Olympiasiegerin Lundby tritt zurück Stand: 18.12.2023 13:56 Uhr

"Der Kopf hat genug" - nach 16 Jahren und vielen Skisprung-Erfolgen stellt Maren Lundby die Ski in die Ecke. Sie dominierte über mehrere Jahre das Skispringen.

Die Skisprung-Olympiasiegerin und zweifache Weltmeisterin Maren Lundby hat ihre aktive Karriere beendet. Das erklärte die 29-jährige Norwegerin am Montag (18.12.2023) unter Tränen auf einer Pressekonferenz. "Der Kopf hat genug" , sagte die Skispringerin nach 16 Jahren als aktive Sportlerin. "Ich habe über die Entscheidung nachgedacht. Im Moment habe ich das Gefühl, dass es das Beste für mich ist."

Weltcup-Gesamtsiegerin zwischen 2018 und 2020

Lundby dominierte mehrere Jahre die Skisprung-Konkurrenz bei den Frauen. Zwischen 2018 und 2020 gewann sie dreimal den Gesamt-Weltcup, sie feierte 30 Weltcup-Einzelsiege, gewann zehn Weltmeisterschaft-Medaillen und krönte sich in Pyeonchang 2018 zur Olympiasiegerin.

Weltcup-Pause 2021/22

In den vergangenen Jahren machte Lundby Gewichtsprobleme und radikale Diäten öffentlich und setzte deswegen auch immer wieder aus. So fehlte sie in der Weltcupsaison 2021/22. Das Gewichtsthema sei laut Lundby aber nicht der Hauptgrund für ihren jetzigen Rücktritt: "Es wird zu viel darüber gesprochen, dass mit meinem Körper etwas nicht stimmt. Ich habe einen gut funktionierenden Körper" , so Lundby, die im Dezember 2011 erstmals im Weltcup sprang.

2023 noch einmal Vize-Weltmeisterin

Nach ihrer Pause kehrte sie in der Saison 2022/23 zurück, schaffte es im Weltcup aber nicht mehr aufs Podest. Ihr letzter großer Erfolg war ein zweiter Platz von der Großschanze bei der Weltmeisterschaft im März in Planica. In diesem Winter absolvierte Lundby noch kein Weltcupspringen. Bei ihrem letzten Sprung wurde die Norwegerin beim Grand Prix im Oktober in Klingenthal 33. von der Großschanze.