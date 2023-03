Raw-Air-Tour Erstes Skiflug-Training der Frauen abgesagt Stand: 17.03.2023 09:40 Uhr

Wegen schlechter Wetterbedingungen wurde das erste Training für die Skiflug-Premiere der Frauen abgesagt. Nun bleibt als Vorbereitung nur der Samstag.

Katharina Althaus und Co. müssen auf ihre ersten Sprünge von einer Flugschanze noch bis Samstag warten. Das für Freitag geplante Training im norwegischen Vikersund musste wegen Schneefalls und schwieriger Windverhältnisse abgesagt werden. Das nächste Training soll am Samstag (10.00 Uhr) stattfinden.

In Vikersund steht am Sonntag (Ab 10.00 Uhr im Sportschau-Livestream) das erste offizielle Skifliegen für Frauen der Geschichte auf dem Programm. Auf der größten Schanze der Welt sind Weiten von über 200 Metern möglich. Qualifiziert haben sich die 15 besten Springerinnen der Raw-Air-Wertung, darunter Rekordweltmeisterin Althaus, Selina Freitag und Anna Rupprecht. Ob am Freitag die für 17.00 Uhr geplante Qualifikation der Männer stattfinden kann, steht noch nicht fest.