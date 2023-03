Skispringen in Lillehammer Ito gewinnt Quali für "Raw-Air"-Springen in Lillehammer Stand: 13.03.2023 13:40 Uhr

Die Japanerin Yuki Ito war Beste bei der Qualifikation für das dritte Springen der Frauen-"Raw-Air"-Tour in Lillehammer. Die Topspringerinnen bewiesen allesamt gute Form, auch Katharina Althaus als Drittplatzierte.

Bisher belegt sie Platz sechs in der "Raw-Air"-Wertung bei den Frauen - in Lillehammer könnte die Japanerin Yuki Ito den Angriff auf die Top-Drei-Plätze starten. In der Qualifikation für das erste von zwei Springen auf der Olampiaschanze von Lillehammer siegte sie mit einem Sprung auf 129,5 Meter.

Althaus gute Dritte - Seyfarth enttäuscht

Damit landete Ito vor der Norwegerin Silje Opseth und Katharina Althaus aus Oberstdorf. Die in der Tourwertung führende Slowenin Ema Klinec kam mit einem Satz auf 126 m auf Rang sieben. Allerdings hatte sie etwas schlechtere Bedingungen als die Japanerin.

Die übrigen deutschen Springerinnen waren Selina Freitag (123 m), Anna Rupprecht (117,5 m), Pauline Hessler (109,5 m) und Luisa Görlich (102,5 m) auf den Rängen 15, 22, 29 und 35. Juliane Seyfarth verpasste mit nur 99,5 m die Top 40 und ist beim Finale ab 16.30 Uhr (Liveticker) nicht dabei.