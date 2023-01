Vierschanzentournee Skispringen: Die schwierige Suche nach der Topform Stand: 06.01.2023 12:45 Uhr

In der einen Saison Überflieger, in der nächsten nur noch Mittelmaß: So erging es schon einigen Top-Athleten - denn Skispringen ist komplex.

Der Japaner Ryoyu Kobayashi fliegt in der vergangenen Saison noch allen davon: Vierschanzentournee-Sieger, Olympiasieger, Gewinner des Gesamt-Weltcups. In dieser Saison tut sich der 26-Jährige schwer, stand noch bei keinem Weltcup-Springen auf dem Podest.

"Die Form im Skispringen ist das größte Rätsel“ , erklärt Sportschau-Experte Sven Hannawald. Viele Faktoren beeinflussen die Form. Das geht hin bis zu Regeländerungen, die dem einen Skispringer mehr zusagen als dem anderen.

Fitness nicht der alles entscheidende Faktor für die Form

Skispringen ist enorm komplex. Innerhalb von wenigen Sekunden entscheidet sich, ob es für einen Sprung nach ganz vorne gereicht hat. Fehler dürfen im Wettbewerb nicht passieren, es gibt keine Chance auf eine Wiederholung – nur bestenfalls auf eine Wiedergutmachung im zweiten Durchgang.

In schlechten Phasen ist manchmal schwer erkennbar, was eigentlich nicht läuft. Das zeigt sich auch beim deutschen Team, das die eigenen Erwartungen bei der Tournee nicht erfüllt. "Die Jungs waren von der Trainingssteuerung her wirklich fit. Aber es müssen andere Dinge ins Spiel gekommen sein, die nicht so messbar sind“ , sagt Horst Hüttel, sportlicher Leiter beim DSV, im Sportschau-Interview.

Alles muss passen

Fitness, Technik, Material - all das muss zusammenpassen, damit die Form stimmt. "Dann ist es am Ende eine mentale Sache, dass man ordentlich springt“ , erklärt Pius Paschke. Die Suche nach der Top-Form ist auch eine Suche nach Konstanz.

Wer sich in einen so genannten Flow springt, scheint es leichter zu haben – so wie zurzeit Philipp Raimund. Er springt bei der Tournee von einer Top 15 Platzierung zur nächsten, ist die positive Überraschung im deutschen Team. Er spricht aber ungern davon, im Flow zu sein: "Es steckt sehr viel Arbeit dahinter. Daher mag ich dieses Wort nicht so sehr.“

Ein regelkonformer Anzug, gut präparierte Skier, motivierender Team-Spirit, gute Technik für einen weiten Flug, passende Ernährung – die Liste an Faktoren für die Top-Form eines Skispringers ist lang. Viele Zahnrädchen müssen ineinandergreifen, ideal aufeinander abgestimmt sein. Sobald eines nicht mehr ins andere greift, kann das komplette System nicht mehr funktionieren.

So wie bei Karl Geiger in Innsbruck: Der Gesamt-Weltcup-Zweite der vergangenen Saison verpasst die Qualifikation für das dritte Tournee-Springen. Gerade in solchen Situationen, in denen man selbst geneigt sei, alles in Frage zu stellen, helfe nur Geduld, erklärt er. "Da muss man ruhig bleiben, ganz banal und stumpf immer weitermachen.“

video DSV-Springer über seine Form Karl Geiger - "Banal und stumpf immer weitermachen" DSV-Springer Karl Geiger spricht darüber, wie schwer es ist, aus einem Formtief hinauszukommen.

Davon spricht auch Bundestrainer Stefan Horngacher. Es seien Details, die verbessert werden müssten. Die Suche nach der Top-Form erfordert Durchhaltevermögen und den Glauben an sich selbst.

Das zeigt auch Halvor Egner Granerud. Der Norweger hatte schon immer Talent, von allein ging aber nichts. Es ist noch nicht lange her, da lief nicht viel zusammen. In der Saison 2019/ 2020 bekommt er kaum Einsatzseiten im Weltcup. Ein Jahr später dann der Wendepunkt: Er gewinnt den Gesamt-Weltcup – dank harter, akribischer Arbeit in allen Bereichen. Jetzt fliegt er bei der Tournee (fast) allen davon.

Video Skispringen "Hannis Skisprung-ABC" - Ernährung und Form Sportschau-Experte Sven Hannawald erklärt in der neuen Folge von "Hannis Skisprung-ABC", wie wichtig die richtige Ernährung ist und warum die Form so schwanken kann.

Überflieger haben keine Garantie für weitere Erfolge

Wer diese Saison vorne dabei ist, muss in der nächsten aber noch lange nicht allen davonspringen. Verletzungen, verändertes Training, neue Regularien – all das sind Faktoren, die ein stabiles Flugsystem ins Wanken bringen können.