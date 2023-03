Skifliegen in Vikersund Wellinger bester Deutscher in der Quali - Kraft siegt Stand: 17.03.2023 18:17 Uhr

Fünf der sieben deutschen Skispringer haben sich für das erste von zwei Skifliegen bei der Raw-Air-Tour in Vikersund qualifiziert. Der Sieg ging an Stefan Kraft, der wichtige Punkte in der Gesamtwertung holte.

Von Jonas Schlott

Skifliegen - das bedeutet auch immer spektakuläre Sprünge. Einen solchen lieferte auch Stefan Kraft am Freitag (17.03.2023) ab, der bei perfekten Bedingungen auf 239 Meter segelte. Damit sicherte sich der Österreicher auch den Qualifikationssieg und meldete sich mit wichtigen Punkte in der Gesamtwertung bei der Raw-Air-Serie zurück.

Granerud verteidigt Raw-Air-Führung

Überraschend stark präsentierte sich auch Michael Hayböck, de rsogar noch einen halben Meter weiter als sein Landsmann flog. Allerdings bekam er für seinen Versuch satte 15 Punkte weniger zugesprochen. Dritter wurde Halvor Egner Granerud mit 238 Metern. Der Norweger führt die Tour nach 13 von 18 Wertungssprüngen weiter vor Kraft an. Sein Vorsprung beträgt etwa 18,5 Meter.

Von den sieben deutschen Startern flog Andreas Wellinger am Freitag (17.03.2023) am weitesten. 227,5 Meter lieferte der WM-Zweite auf dem "Monsterbakken", der größten Skiflugschanze der Welt, ab und wurde 11. Auch Markus Eisenbichler (18.), Karl Geiger (28), Constantin Schmid (32. ) und Justin Lisso (40.) qualifizierten sich für den Wettkampf am Samstag.

Wellinger und Eisenbichler solide

Wellinger musste bei Rückenwind ran, machte dafür seine Sache aber sehr solide. Trotz der schlechten Bedingungen zog er seinen Flug bis auf 227,5 Meter runter. Auch für Markus Eisenbichler lief es mit dem Schanzenrekord von Lillehammer im Rücken gut. Der Siegsdorfer kam sauber vom Schanzentisch, landete nach 215,5 Metern und wirkte im Auslauf sehr zufrieden.

Geiger musste sich zunächst in Geduld üben, bis ihm die Jury aufgrund wechselnder Winde endlich grünes Licht gab - allerdings zwei Luken tiefer als die Springer vor ihm. Sein Absprung am Schanzentisch geriet dann sehr flach, trotzdem konnte er seinen Flug noch auf 184,5 Metern retten. Auch Schmid konnte nach einem völlig misslungenen Trainingssprung (130 Meter) aufatmen. Als es darauf ankam, packte der 23-Jährige noch über 50 Meter drauf und landete nach 188,5 Metern.

Lisso knapp qualifiziert - Raimund und Leyhe im Pech

Lisso und Raimund mussten um die Qualifikation zittern. Lisso war nach zuletzt starken Ergebnissen mit seinen 181,5 Metern alles andere als zufrieden. Trotzdem rutschte er gerade noch in den Wettbewerb am Samstag. Für Raimund, der keine guten Bedingungen erwischte, sollten 177 Meter leider nicht reichen. Ein Platz fehlte ihm am Ende für die Qualifikation.

Auch Leyhe ist am Samstag nur Zuschauer. Schon in den letzten Wochen konnte der Willinger kaum Selbstvertrauen sammeln. Dieses mal hatte er auch noch Pech mit Rückenwind, der ihn schon bei 168 Metern zur Landung zwang.

Zweimal Skifliegen zum Abschluss

Am Samstag (16.30 Uhr im Sportschau-Livestream) steht der erste von zwei Wettbewerben für die Männer in Vikersund an, ehe einen Tag später der Abschluss der Raw-Air-Tour mit der Qualifikation und dem zweiten Skifliegen vom "Monsterbakken" folgt. Auch die Frauen sind am Sonntag in Vikersund im Einsatz und feiern ihre Premiere im Skifliegen. Aus deutscher Sicht haben sich Katharina Althaus, Selina Freitag und Anna Rupprecht für das Highlight qualifiziert.