Skispringen | Weltcup Abgebrochenes Szczyrk-Springen wird in Lahti nachgeholt Stand: 30.01.2024 15:47 Uhr

Der Weltcup-Kalender der Skispringer ist wieder voll. Das Mitte Januar im polnischen Szczyrk abgebrochene Springen wird nachgeholt. Das hat Konsequenzen für den Skisprung-Kalender der Frauen.

Die Skispringer holen den am 17. Januar im polnischen Szczyrk abgesagte Weltcup-Springen Anfang März in Finnland nach. Bei der Weltcup-Station in Lahti kommt am 1. März nun noch ein Einzel-Springer der Männer hinzu. Das geht aus dem Zeitplan des finnischen Weltcup-Veranstalters hervor.

Frauen müssen dafür eher ran

Das Zusatzspringen der Männer hat Konsequenzen für die ebenfalls am ersten März-Wochenende in Lahti springenden Frauen. Statt wie geplant am Nachmittag sollen die Skispringerinnen laut neuem Plan bereits am Morgen um 9 Uhr ihren Wettkampf austragen.

Insgesamt drei Männer-Springen in Lahti

Am Nachmittag rutschen die Männer auf den 17-Uhr-Zeitslot. Zudem sind an dem Wochenende ein Team-Wettbewerb der Männer am Samstag (02.02.2024, 16.15 Uhr) und ein weiteres Männer-Einzelspringen am Sonntag (03.03.2024, 16 Uhr) geplant.

Auch Langläufer und Kombinierer in Finnland

Vom 29. Februar bis 3. März gastiert fast die gesamte nordische Skisprungelite am Ort der Ski-WM 2017: Neben den Skispringerinnen und Skispringern werden auch die Langläuferinnen und Langläufer sowie die Nordischen Kombinierer im Süden Finnlands Station machen. Nur die Kombiniererinnen fehlen.

Noch 18 Weltcupspringen

Für den Gesamt-Weltcup der Skisprung-Männer bedeutet das zusätzliche Springen, dass in diesem Winter noch 18 von 32 Einzel-Wettkämpfen ausstehen. Das Finale findet am 24. März auf der Skiflug-Anlage im slowenischen Planica statt.

Aktueller Gesamt-Spitzenreiter ist der Österreicher Stefan Kraft. Mit 1.089 Punkten führt er bereits recht deutlich vor dem Deutschen Andreas Wellinger (837 Punkte) und dem Japaner Ryoyu Kobayashi (736 Punkte).