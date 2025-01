Vierschanzentournee Qualifikation in Innsbruck macht wenig Hoffnung Stand: 03.01.2025 14:51 Uhr

Pius Paschke hat die Qualifikation zum Springen in Innsbruck als Achter beendet. Der Oberbayer war damit nicht bester Deutscher. Das wurde überraschend Philipp Raimund. Der Sieg in ging an den Österreicher Jan Hörl.

"Die Qualifikation zählt nicht für die Gesamtwertung der Tournee. Hier geht es nur darum, sich in Position zu bringen" , stellte ARD-Kommentator Tom Bartels noch einmal klar. Deutschlands Tourneehoffnung Pius Paschke hatte zuvor wieder nicht den Sprung gezeigt, den er zeigen kann und verpasste es, sich entsprechend "in Position zu bringen".

Dennoch zog er danach im ARD-Interview ein zufriedenes Fazit: "War okay. Ich bin mit dem Tag ganz zufrieden. Da kann ich morgen gut drauf aufbauen" , so der 34-Jährige: "Die Basis des Sprungs, die Hocke, war für mich gut und dementsprechend war es ein gelungener Tag."

Tschofenig nur unweit besser als Paschke

Der Mann vom WSV Kiefersfelden wurde in der Qualifikation Achter (125,1 Punkte). Auch der Tournee-Führende Österreicher Daniel Tschofenig war nur unweit besser, platzierte sich aber vor Paschke (130,8 Punkte).

Tschofenigs Teamkollege Jan Hörl sicherte sich den Sieg mit einem Sprung auf 135 Meter (139,7 Punkte) vor dem Norweger Johann Andre Forfang (134,8 Punkte) und Gregor Deschwanden aus der Schweiz (130 Meter / 134,2 Punkte).

Geiger und Wellinger mit Schwierigkeiten

Karl Geiger konnte in der Hauptstadt Tirols zunächst nicht an seine zuletzt aufsteigende Form anknüpfen. Der aktuell Achte in der Gesamtwertung flog nur auf 120 Meter (118,8 Punkte).

Auch Andreas Wellinger tat sich schwer. Der Ruhpoldinger, der die Tournee im vergangenen Jahr als Zweiter abgeschlossen hatte, sprang nur wenig weiter als sein Teamkollege Geiger. Mit einer Weite von 122 Metern (119,0 Punkte) qualifizierte er sich zwar wie Geiger locker für das dritte Springen, verpasste aber die Top Ten.

Raimund überrascht in der Qualifikation

Philipp Raimund tankte in der Qualifikation hingegen Selbstbewusstsein. Der Oberstdorfer sprang auf 124,5 Meter und setzte sich zwischenzeitlich an die Spitze und blieb dort lange. Erst der Norweger Forfang zog an ihm vorbei. Am Ende wurde Raimund als Siebter bester Deutscher (129,2 Punkte).

Paschke mit deutlichem Rückstand in der Tournee

Pius Paschke liegt vor dem zweitletzten Springen 25,3 Punkte hinter dem Führenden Daniel Tschofenig auf Rang sechs in der Gesamtwertung. In den noch verbleibenden vier Sprüngen müsste er umgerechnet jeweils 3,5 Meter weiter springen als der Österreicher. Nach der Qualifikaton von Innsbruck ist die Aufgabe nicht leichter geworden.