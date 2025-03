Raw Air in Vikersund Geiger und Wellinger verkürzen Rückstand in der Gesamtwertung Stand: 14.03.2025 18:18 Uhr

Karl Geiger und Andreas Wellinger sind dem ersten Platz in der Raw-Air-Gesamtwertung bei der Qualifikation in Vikersund am Freitag (14.03.2025) nähergekommen. Der Führende Ryoyu Kobayashi büßte seinen Vorsprung ein.

Tagessieger Domen Prevc, der wie seine Schwester Nika einige Stunden zuvor bei ihrem neuen Frauen-Weltrekord 236 Meter weit flog, war dabei auch der große Profiteur der Bedingungen. Zwar war der Slowene schon im Training der beste Flieger, aber in der Qualifikation drehte sich nach seinem Versuch der Wind, die letzten Athleten mussten bei Rückenwind springen - und kamen trotz des längeren Anlaufs bei weitem nicht an ihn heran.

Wellinger als Vierter weniger als sieben Punkte hinter Kobayashi

Das Beste aus diesen Bedingungen machten Geiger, der beim Auftakt in Oslo Dritter geworden war, und Wellinger. Wellinger (225 Meter) belegte Rang vier und lag nur 0,2 Punkte vor seinem fünftplatzierten DSV-Teamkollegen, der noch einen halben Meter weiterkam, aber mehrere Meter aufgrund eines Fehlers verschenkt hatte.

Weil Kobayashi mit nur 216,5 Metern Siebter wurde, hat der Japaner in der Gesamtwertung nur noch 0,8 Punkte Vorsprung auf Prevc, dahinter lauert das deutsche Duo. Geiger ist Dritter, ihm fehlen nur 4,3 Zähler auf Kobayashi, dahinter beträgt der Rückstand von Wellinger auch lediglich 6,7 Punkte.

Paschke endlich ein Kandidat für eine Top-10-Platzierung

Nach langer Zeit zeigte auch Pius Paschke mal wieder, warum er vor der Vierschanzentournee der beste Springer weltweit war. Im Training hatte der Seriensieger der ersten Monate des Winters schon einen guten Eindruck gemacht, in der Qualifikation untermauerte er, dass er Gefallen an der Schanze in Vikersund hat. Zwar geriet der Sprung von Paschke recht flach, er kam dann aber ins Fliegen und landete schließlich bei 225 Metern. Auch stilistisch war es ein starker Versuch, der mit guten Noten (viermal 18,5 und eine 19,0) belohnt wurde.

Auch Philipp Raimund durfte sich nach der Landung freuen. Das Skifliegen galt bislang nicht als seine Spezialität, mit 218 Metern war der 24-Jährige, der am Vortag in Oslo Fünfter wurde, offensichtlich sehr zufrieden. Raimund belegte in der Endabrechnung Rang acht.

Paschke qualifizierte sich als Neunter für den ersten von zwei Einzelwettkämpfen in Vikersund am Samstag und könnte dort seine erste Top-10-Platzierung seit dem Tourneespringen in Innsbruck, als er Achter wurde, schaffen.

Eisenbichler schafft es unter die besten 30

Nachdem Markus Eisenbichler in Oslo den zweiten Durchgang verpasst hatte, zeigte der 33-Jährige auf seiner Abschiedstour einen Sprung über 208 Metern, durch den er es auch souverän in den Wettkampf schaffte. Eisenbichler beendete die Qualifikation auf Platz 26.