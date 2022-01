Deutsche Skispringer nach Geiger-Sturz nur Sechste

Die deutschen Skispringer haben im Teamspringen in Bischofshofen den sechsten Platz belegt. In der Besetzung Constantin Schmid, Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler und Karl Geiger fehlten dem DSV-Quartett in der Endabrechnung 72,4 Punkte zum Sieger. Der kam aus Österreich. Die Lokalmatadoren siegten deutlich vor Japan und Norwegen.