Drei Springerinnen dürfen im Einzelwettbewerb von der Normalschanze zum Einsatz kommen, zwei bei der Premiere des Mixed-Teams.

Trainingsrückstand war zu groß

Vogt hatte 2014 in Russland als erste Skispringerin Olympia-Gold gewonnen. In der laufenden Saison hatte sie nach zahlreichen Verletzungen und einer Operation großen Trainingsrückstand, im Sommer konnte sie fast gar nicht an die Schanze.

Bei drei Einsätzen im Weltcup sprang die fünfmalige Weltmeisterin weit hinterher und blieb ohne Punkt.

sid/dpa/red | Stand: 17.01.2022, 09:03