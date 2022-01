Wind und Technik machen Weidle zu schaffen

Dass es für Weidle nicht für weiter vorne gereicht hat, sei ein Mix aus eigenen Unzulänglichkeiten und den Bedingungen gewesen. "Das Skifahrerische konnte ich nicht ganz so umsetzen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe zu viele Schwünge angerutscht. Dazu war es unten sehr windig. Es ist extrem wechselhaft, einmal weht es den Zielbogen fast weg und die Tore liegen quer, bei der nächsten Läuferin ist es dann fast windstill. Aber das hat man nicht in der Hand", erklärte Weidle einen Tag nach ihrem vierten Platz in der Abfahrt im ZDF .

"Jetzt geht es erst einmal nach Hause. Dort heißt es den Körper auf Vordermann zu bringen und ein bisschen erholen, damit ich regeneriert am Freitag nach Peking fliegen kann", skizzierte sie die nächsten Tage bis zur Abreise zu den Winterspielen.

Trotz windigen und warmen Bedingungen in Garmisch fanden die Athletinnen eine perfekt präparierte Piste vor. 41 Tore waren auf 2180 Metern zu durchfahren, dabei wurde ein Höhenunterschied von knapp 540 Metern überwunden. Der Kurs war flüssig gesteckt und bot keine großen Überraschungen.

Hütter fährt gleiche Zeit wie Brignone

Mit Startnummer 7 legte Federica Brignone in 1:18,19 Minuten die Bestzeit hin, an der sich die Konkurrenz messen lassen musste. Die Italienerin, die in diesem Jahr bereits zwei Super-Gs gewinnen konnte, fuhr trotz Magen-Darm-Probleme voll auf Angriff und übernahm mit über acht Zehntelsekunden Vorsprung die Führung.

Ihr Zeit sollte wurde schließlich nicht mehr unterboten - aber eingestellt. Denn Cornelia Hütter war nach den knapp 2,2 Kilometern auf der Kandahar exakt zeitgleich. So durften sich die beiden über einen Doppelsieg im letzten Rennen vor der Abreise zu den Winterspielen in Peking freuen.

Drei DSV -Damen in Garmisch dabei