Die alpinen Techniker lieferten beim Slalom in Adelboden im ersten Durchgang ein spektakuläres Rennen ab. Am Sonntag (9.1.22) kurvten sie unter dem Jubel der Zuschauer in Angriffslaune den "Chuenisbärgli" hinunter. Manuel Feller, der am Vortag Platz zwei im Riesenslalom einfahren konnte, brannte die Bestzeit von 54.06 Sekunden in den Schnee. Teamkollege Fabio Gstrein schlängelte sich zeitgleich zur österreichischen Doppelführung durch den Kurs.

Der Vorsprung auf die Verfolger ist vor dem Finale allerdings nur minimal: Luca Ärni (+0,05 Sek .) schürte die Hoffnungen der Gastgeber auf einen Heimsieg. Dem Norweger Henrik Kristoffersen, der mit nur "75 Prozent" unterwegs war, fehlen nur neun Hundertstel auf die Richtzeit. Alexis Pinturault ( FRA ) liegt elf, Ramon Zenhäusern ( SUI ) 16 und Johannes Strolz ( AUT ) minimale 17 Hundertstel zurück.

Für Straßer noch Top-Ergebnis möglich

"Es schaut nach einem sehr guten Rennen aus," hatte Linus Straßer vor dem Start schon angemerkt. Dem Münchner fehlt noch die Qualifikation für die Olympischen Spiele Anfang Februar. In den beiden vorherigen Rennen war er im ersten Lauf ausgeschieden. Mit gerade Mal 0,62 Sekunden Rückstand hat er als 14. jetzt noch beste Chancen auf eine Überraschung. "Es war ein solider Lauf." Und "eine solide Ausgangsposition für den zweiten Durchgang," analysierte der 29-Jährige nach seiner Fahrt. Mit David Ketterer (+1,22) hat es auch ein zweiter deutsche Skirennfahrer unter die Top 30 geschafft. Der 28-Jährige ist 26..

Fabian Himmelsbach verpasste das Finale als 32. dagegen nur knapp. Julian Rauchfuss schied wie Anton Tremmel aus.

Top drei der Slalom-Wertung aus dem Rennen

Das Spitzentrio der Slalomwertung war dagegen vorzeitig aus dem Rennen: Topfavorit Clement Noel fädelte vor der ersten Zwischenzeit ein, Kristoffer Jakobsen und Sebastian Foss-Solevaag stürzten nach einem heißen Ritt durch die Stangen kurz vor dem Ziel.