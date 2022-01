Ein ungewohntes Bild öffnet sich für die Skirennfahrer am Samstag (8.1.22) im Zielhang von Adelboden: Über 10.000 Fans können dort den Riesenslalom der Männer an der Piste verfolgen. Für großen Jubel sorgte in der Menge die Bestzeit von Lokalmatador Marco Odermatt. Der Schweizer legte in 1:17.94 Minuten den Grundstein für den vielleicht schon vierten Saison-Sieg in dieser Disziplin. Am nächsten kam Odermatt der Franzose Alexis Pinturault (+0,31). Dritter ist zur Halbzeit der Kroate Filip Zubcic (+0,50).

Schmid kostet es die letzten Körner

Beim DSV hofft man derweil auf ein gutes Ergebnis von Alexander Schmid. Der 27-jährige Oberstdorfer ging den Kurs im ersten Lauf allerdings zu zaghaft an. Deshalb waren die 2,19 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit, die im Ziel an der Anzeigentafel aufleuchteten, keine Überraschung. Vor dem finalen Lauf liegt er aber immer noch auf Rang neun.

" Es ist eines der härtesten Rennen, das ich bislang bestritten habe ," sagte Schmid nach dem anstrengenden Ritt im Sportschau-Interview. Im letzten Steilhang musste er sich durchkämpfen und habe gedacht, " jetzt komme ich auf den letzten Körnern daher. Es ist einfach brutal. " Dennoch will sich der Allgäuer "durchkämpfen bis zum Schluss."

Teamkollege Julian Rauchfuß (+3.18 s) ist 18.. Fabian Gratz ist auch dank zahlreicher Ausfälle noch 37.. Von 62 Startern kamen 23, darunter auch Top-Fahrer wie Luca de Aliprandini und Lucas Braathen, erst gar nicht ins Ziel.