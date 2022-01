Für den DSV kann Lena Dürr am Sonntag (09.01.2022) im Kampf um die Podestplätze mitmischen. Beim Slalom im slowenischen Kranjska Gora beträgt ihr Rückstand auf Platz drei nur 0,23 Sekunden. Doch die Konkurrenz ist stark.

Topfavoritin Vlhova beschwert sich über Piste

Topfavoritin auf den Sieg ist Petra Vlhova (+0,08), die vier der bislang fünf Slaloms gewinnen konnte, und nach dem ersten Durchgang aussichtsreich auf Rang zwei hinter der Schweizerin Wendy Holdener (51.49 Sek .) liegt.

Die Slowakin hatte sich vor dem Rennen in einem Interview allerdings über die Präparierung der Strecke geärgert. Die Piste sei " ein Desaster ," polterte die im Disziplinen-Weltcup Führende. Trotz der aus ihrer Sicht nicht weltcupwürdigen Piste, stehen die Chancen gut, dass sie hier den nächsten Sieg einfahren kann.

Shiffrin meldet sich zurück

Allerdings liegt Dauerkonkurrentin Mikaela Shiffrin (+0,25) in Schlagdistanz. Die US -Amerikanerin konnte nur einen Saison-Slalom für sich entscheiden. Beim letzten Technik-Rennen des Jahres 2021 in Lienz musste sie nach einem positiven Corontest pausieren. Beim ersten Schlagabtausch 2022 in Zagreb musste sie sich Vlhova nur knapp geschlagen geben. Auch Katharina Liensberger sollte man auf dem Zettel haben. Die Östereicherin, Dritte in Zagreb (+0,85), ist nach 30 Starterinnen Fünfte.

Aicher in den Top 20