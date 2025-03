Biathlon Tariej Bö muss um sein Karriere-Finale bangen Stand: 20.03.2025 20:21 Uhr

Der Norweger Tarjei Bö muss um seinen großen Abschied vom Biathlon vor heimischem Publikum bangen. Auf zwei Rennen muss er definitiv verzichten.

Wie der Norweger am Donnerstag auf Instagram mitteilte, fällt er wegen Fiebers beim Weltcup-Finale in Oslo für den Sprint am Freitag (13.30 Uhr) und die Verfolgung am Samstag (13.45 Uhr) aus. "Hoffentlich dreht sich das Ganze, damit ich am Sonntag laufen kann" , schrieb Bö. Dann steht beim Massenstart (15.40 Uhr/ARD) das letzte Rennen der Saison an.

Bö-Brüder beenden Karriere

Tarjei Bö und sein Bruder Johannes Thingnes, der zuletzt ebenfalls mit einer Erkältung samt Fieber zu kämpfen hatte, beenden nach der laufenden Saison ihre erfolgreichen Karrieren. Tarjei Bö wurde ebenfalls dreimal Olympiasieger, gewann einmal den Gesamtweltcup und holte zwölf Weltmeistertitel.

Der fünfmalige Olympiasieger Johannes Thingnes Bö hatte sich zuletzt bei der WM in Lenzerheide mit seinen Titeln 21 bis 23 zum alleinigen Rekordweltmeister gekrönt und Legende Ole Einar Björndalen abgelöst. Im Weltcup holte er bislang 79 Einzelsiege, dazu fünfmal die große Kristallkugel.