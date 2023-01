Weltcup-Riesenslalom am Kronplatz Shiffrin schon wieder auf Siegkurs Stand: 25.01.2023 11:33 Uhr

Die "Shiffrin-Show" am Kronplatz in Südtirol geht weiter: Einen Tag nach ihrem Rekordsieg führt die US-Amerikanerin beim zweiten Weltcup-Riesenslalom auf der "Erta" nach dem ersten Lauf erneut.

Weltcupsieg Nummer 84 ist für Mikaela Shiffrin greifbar nah: Nach dem ersten Durchgang liegt die 27-jährige Rekordhalterin aus Colorado am Kronplatz klar in Führung. Shiffrin kam mit den Tücken des teilweise eng und tricky gesteckten Kurses am besten zurecht und distanzierte die Konkurrentinnen deutlich.

Shiffrins Zeitpolster auf die zweitplatzierte Schwedin Sara Hector beträgt bereits 0,51 Sekunden. Auf Rang drei liegt die Italienerin Marta Bassino (+ 0,63 Sekunden). Neben diesen beiden weisen nur noch die Norwegerin Ragnhild Mowinckel (+ 0,72) und Federica Brignone (+ 0,90) weniger als eine Sekunde Rückstand auf die Führende auf.

Gut-Behrami verpatzt ihren Lauf

Mitfavoritinnen wie Petra Vlhova (+ 1,22) oder die am Dienstag noch zweitplatzierte Schweizerin Lara Gut-Behrami (+ 1,80), die kurz vor dem Steilhang fast einen Steher hatte, kamen auf der harten Piste nicht wirklich gut klar und sind wohl bereits zu weit wenig, um im Finale (BR-Live-Stream ab 13.20 Uhr) noch in den Kampf um einen Podestplatz eingreifen zu können.

Konnte mit ihrem ersten Lauf nicht zufrieden sein: Lara Gut-Behrami

Hilzinger überfordert

Für die DSV-Fahrerinnen gilt das sowieso. Aber was heißt "Fahrerinnen"? Mit Jessica Hilzinger stand überhaupt nur eine Deutsche am Start, nachdem sich Andrea Filser wie Lena Dürr auf die bevorstehenden Weltcup-Slaloms in Spindlermühle konzentriert und nicht mehr antrat. Hilzinger wirkte mit Startnummer 34 auf dem schon angegriffenen Kurs überfordert und schaffte es mit 3,27 Sekunden Rückstand wie schon am Dienstag nicht in die Top 30 und damit auch nicht in den zweiten Durchgang.