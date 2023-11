Ski Alpin Dürr startet mit "extra Selbstvertrauen" in Killington Stand: 23.11.2023 16:12 Uhr

Nach ihrem traumhaften Saisonauftakt mit zwei Podestplätzen startet Skirennfahrerin Lena Dürr mit viel Selbstvertrauen beim Slalom-Weltcup in Killington. Im Riesenslalom spielt Emma Aicher aus deutscher Sicht erneut die Alleinunterhalterin.

Angeführt von Slalom-Ass Lena Dürr gehen die deutschen Ski-Frauen in das Weltcup-Wochenende der Alpinen in Killington. Nach den ausgefallenen Speed-Rennen am vergangenen Wochenende am Matterhorn stehen in den USA mit dem Riesenslalom am Samstag und dem Slalom am Sonntag (jeweils 16 Uhr im Livestream bei sportschau.de und in der Mediathek) wieder zwei Technikwettbewerbe auf dem Programm.

Dürr warnt vor "schwieriger Piste"

"Mit zwei so guten Ergebnissen in die Saison zu starten, gibt einem ein bisschen extra Selbstvertrauen", sagte Dürr, die beim nahezu perfekten Auftakt in Finnland auf Platz zwei und drei gefahren war: "Nichtsdestotrotz geht es jetzt in Killington wieder von vorne los."

Gleichzeitig warnte die 32-jährige vom SV Germering vor der "schwierigen" Piste: "Es geht einigermaßen flach los, dann fällt der Hang aber immer mehr ab, hat ein paar Wellen drin, hängt ein bisschen weg - der Hang ist nicht zu unterschätzen." Das tut der Vorfreude auf die Atmosphäre in Vermont aber keinen Abbruch: "Killington ist der Ort mit den meisten Zuschauern bei uns im Weltcup."

Aicher einzige DSV-Starterin im Riesenslalom

Auch Bundestrainer Andreas Puelacher traut seiner Vorzeigefahrerin erneut ein gutes Ergebnis zu. "Lena Dürr hat mit ihren beiden Podestplätzen in Levi gezeigt, dass sie gut in Form ist und zu den besten Slalomfahrerinnen der Welt gehört" , so Puelacher, der auf einen "mannschaftlich geschlossenen" Auftritt hofft.

Neben Dürr und Emma Aicher, die zum Saisonstart 23. geworden war, stehen im Slalom auch Andrea Filser, Jessica Hilzinger und Elina Lipp im deutschen Aufgebot. Im Riesenslalom am Samstag wird dagegen nur Aicher an den Start gehen.