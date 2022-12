Ski alpin Weltcup in Gröden Ferstl rast auf der Saslong zum Spitzenergebnis Stand: 15.12.2022 14:04 Uhr

Josef Ferstl ist bei der Weltcup-Abfahrt in Gröden auf Platz sechs gefahren. Der Sieg ging an einen Österreicher.

Auf einer der bekanntsten und anspruchvollsten Weltcup-Pisten der Welt wurde am Donnerstag (15.12.22) die in Beaver Creek ausgefallene Abfahrt nachgeholt. Die Saslong in Gröden forderte die Speedspezialisten mit zahlreichen Wellen und Sprüngen.

Kriechmayr gewinnt, Ferstl überzeugt

Für die Überraschung sorgte beim Sieg des Österreichers Vincent Kriechmayr DSV-Speedspezialist Josef Ferstl. Dem 33-Jährigen fehlten auf Rang sechs nur 15 Hunderstel aufs Podest. " Extrem enges, extrem hartes Rennen ", analysierte der 33-Jährige im Ziel. " Obwohl es verkürzt ist, nicht einfach ". Man müsse extremes Risiko gehen, um vorne mitfahren zu können. Teamkollege Andreas Sander fuhr mit Startnummer 29 noch in die Top 15.

Platz zwei ging an den Schweizer Marco Odermatt. Super-G-Olympiasieger Matthias Mayer wurde Dritter. Für den Norweger Aleksander Kilde, der die ersten beiden Abfahrtsrennen der Saison noch souverän gewonnen hatte, reichte es dieses Mal nur auf Rang fünf.

Baumann enttäuscht über Ergebnis

Enttäuscht zeigte sich dagegen Romed Baumann (+1.10 Sek), der als 22. nach 30 Startern über den Rückstand von 1,10 Sekunden " doch etwas überrascht " war und seinen Lauf erst mal eingehende "analysieren" müsse. Thomas Dreßen kämpft sich nach seiner langen Wettkampfpause langsam zurück. Der 29-Jährige reihte sich unter den Besten 30 ein.

Schwaiger nach Fehler ausgeschieden

Für Dominik Schwaiger war das Rennen schon kurz nach Start auch schon wieder vorbei. Der 31-Jährige rutschte auf dem Innenski weg und landete unverletzt im Fangzaun.