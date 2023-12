Ski Alpin Slalom der Männer und Super-G der Frauen abgesagt Stand: 10.12.2023 10:04 Uhr

Nächste Absagen im alpinen Ski-Weltcup: Der Slalom der Männer in Val d'Isere (Frankreich) und der zweite Super-G der Frauen in St. Moritz (Schweiz) wurden wegen der schlechten Pistenbedingungen am Sonntagmorgen (10.12.2023) abgesagt.

In beiden Fällen führte der Internationale Ski- und Snowboard-Verband FIS die Sicherheit der Athleten und Athletinnen als Grund für die Entscheidung an.

Am Samstag hatte in Val d'Isere noch ein Riesenslalom stattgefunden, danach setzten Regen und Schnee der Piste zu. In St. Moritz, teilte die FIS mit, hätten sich die Pistenbedingungen nach einem Super-G am Freitag und einer Abfahrt am Samstag ebenfalls über Nacht " drastisch verschlechtert ".

Kritik von DSV-Alpindirektor Maier

" Wenn man die Piste sieht, war an ein Rennen nicht zu denken ", erklärte Sportschau-Experte Felix Neureuther mit Blick auf den " aufgeweichten " Hang. Dennoch hätte man in puncto Präparierung im Vorfeld " ein paar Dinge anders machen müssen ", damit das Rennen hätte stattfinden können.

DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier kritisierte ebenfalls, " dass man nicht vorsichtig genug mit der Piste umgegangen ist " und sprach von einer " Verkettung unglücklicher Faktoren und zu wenig Weitsicht " der Organisatoren.

Zahlreiche Absagen in diesem Winter

Im Männer-Weltcup wurden in dieser Saison witterungsbedingt bislang nur zwei von neun geplanten Rennen ausgetragen. Bei den Frauen konnten immerhin sechs von neun gestartet werden. Insgesamt wurden in dieser Saison erst elf von 21 Rennversuchen in die Wertung mit aufgenommen.

Für die Männer soll es kommende Woche planmäßig im österreichischen Gröden mit zwei Abfahrtsrennen (Ersatz für Zermatt-Cervinia) und einem Super-G weitergehen. Die Frauen hoffen ihrerseits in Val d'Isere auf gute Bedingungen, wo eine Abfahrt und ein Super-G geplant ist.

Samstag: Odermatt siegt im Riesenslalom - Aicher überrascht

Beim Riesenslalom der Männer am Samstag hatte Alexander Schmid ein starkes Comeback hingelegt. Der 29-jährige Weltmeister im Parallel-Slalom war nach neunmonatiger Verletzungspause direkt in die Top Ten gefahren. Den Sieg holte sich der Schweizer Marco Odermatt.

Bei der Abfahrt der Frauen in St. Moritz hatte Emma Aicher mit Platz sechs für eine Überraschung gesorgt. Der Sieg ging an Weltcup-Rekordsiegerin Mikaela Shiffrin aus den USA. Kira Weidle wurde Neunte.