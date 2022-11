Slalom in Killington Shiffrin mit Bestzeit - Dürr mit Podestblick Stand: 27.11.2022 17:28 Uhr

US-Skistar Mikaela Shiffrin hat die Konkurrenz beim Slalom in Killington im Griff. Auch für Lena Dürr ist noch alles drin.

US-Skistar Mikaela Shiffrin zeigt auch beim Heimrennen ihre Extra-Klasse. Im ersten Lauf kurvte sie souverän durch den Slalom-Kurs und legte in 50.35 Sekunden die Bestzeit vor.



In Kilington hat die 27-Jährige damit die Chance, zum sechsten Mal zu triumphieren und den 77. Weltcup-Erfolg einzufahren. Schon beim Auftakt in Levi konnte Shiffrin in ihrer Spezialdisziplin beide Rennen gewinnen.

Konkurrenz in Lauerstellung

Mit ums Podium kämpfen auch die knapp dahinter platzierten Wendy Holdener (+0,21 Sek./SUI), Katharina Liensberger (+0,22/AUT) und Dauerkonkurrentin Petra Vlhova (+0,31/SVK).

Die Chance den ersten Podestplatz der Saison einzufahren, hat auch DSV-Hoffnungsträgerin Lena Dürr. Mit einem Rückstand von gerade Mal 0,65 Sekunden kann ihr als Sechste der Sprung noch ganz nach oben gelingen.

Teamkollegin Andrea Filser (+2,74) fährt im zweiten Lauf zumindest um Weltcup-Punkte mit.

Nicht alle DSV-Starterinnen im finalen Lauf

Nicht im zweiten Durchgang dabei sind dagegen

Marlene Schmotz (+3,20), Emma Aicher (+3,23) und Jessica Hilzinger (DSQ). Während Schmotz und Aicher knapp die Top 30 verpassten, fädelte Hilzinger klar auf Qualifikationskurs liegend im Zielhang noch ein und war damit ebenfalls raus.

Tickets für die WM

Für das Ticket zur WM in Courchevel/Meribel im Februar fordert der Deutsche Skiverband (DSV) ein Top-Acht-Ergebnis oder zwei Fahrten unter die besten 15.